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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي يلتقي نظيره الياباني في البنتاجون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

التقى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن نظيره الياباني ياسوكازو هامادا، الخميس، في البنتاجون، غداة الإعلان عن الانتشار المرتقب لقوّة ردّ سريع أمريكيّة في اليابان.

وقال المتحدّث باسمه الجنرال بات رايدر، في بيان، إنّ "الوزير أوستن شدّد على التزام الولايات المتحدة الراسخ بالدفاع عن اليابان، بما يشمل الردع الأميركي الموسّع الذي تُوفّره مجموعة كاملة من القدرات التقليديّة والنوويّة".

وكان أوستن أعلن قبل يوم عن نشر وحدة للتدخّل السريع من سلاح مشاة البحريّة الأمريكيّة (المارينز) بحلول العام 2025 في جزيرة أوكيناوا اليابانيّة التي يمنحها موقعها الجنوبي والقريب من تايوان أهمّية استراتيجيّة.

وأمس الخميس، أعلنت اليابان والولايات المتحدة، توقيع اتفاقا عسكريًا مشتركًا تقوم بموجبه الولايات المتحدة بنشر قوات عسكرية من المارينز في مدينة أوكيناوا.

وقال أوستن في مؤتمر صحفي: "سننشر وحدة إضافية من قوات المارينز في أوكيناوا اليابانية. الولايات المتحدة تساعد اليابان في الدفاع عن نفسها والحفاظ على مجال مفتوح بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وأضاف أوستن: "سأوقع غدا مع نظيري الياباني العديد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الدفاعي. وقرار اليابان زيادة الإنفاق العسكري يحافظ على أمنها ويعزز تحالفنا".

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في سياق متصل، أعلن وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أن اليابان تدين بشدة إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية، مضيفًا: "نؤكد التزامنا بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".

وأضاف هاياشي: " أكدنا معارضتنا لتصرفات الصين ونؤيد الحفاظ على السلام في مضيق تايوان والصين  تمثل  تحديا استراتيجيا غير مسبوق وهي تعمل لمصالحها".

من جانبه قال بلينكن إن الولايات المتحدة واليابان ستوسعان نطاق معاهدة الدفاع المشترك ليشمل الفضاء.

والصين واليابان، ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم تواليًا، شريكان تجاريان مهمان، لكن علاقتهما تدهورت بشكل كبير، خلال السنوات الأخيرة، إذ تشكو اليابان بانتظام من النشاط البحري الصيني حول جزر سينكاكو المتنازع عليها من البلدين.

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