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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

40 جنيها للبلطي.. أسعار الأسماك والجمبري اليوم الجمعة 13 يناير 2023

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الجمعه 13 يناير 2023 ، واستقرت أسعار الأسماك والجمبري والمأكولات البحرية، وتراوح سعر السمك البلطي 1 بين 30 و38.5 جنيه للكيلو، وفقا لآخر تحديث لـ سوق العبور.

وسجل السمك البلطي 2 نحو 30 جنيها للكيلو، وتراوح سعر السمك البلطي الأسواني بين 20 و40 جنيها للكيلو، وفيليه السمك البلطي تراوح من 30 إلى 160 جنيها للكيلو. 

ووصل سعر السمك قشر البياض 105 جنيهات للكيلو لـ أعلى سعر، والبياض أملس (بلدي) تراوح بين 60 و100 جنيه للكيلو، وقراميط - شيلان بـ 30 جنيها، والسمك الثعابين سجل من 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

وسجل سعر السمك المكرونة خليجي 60 جنيها، والمكرونة السويسي 90 جنيها للكيلو، وبرانيس إسكندراني من 60 إلى 80 جنيها، والمكرونة المجمدة من  30 إلى 46 جنيها للكيلو، والموسى تراوح بين 90 و150 جنيها للكيلو، والسبيط – كاليماري- سابيا تراوح بين 120 و200 جنيه للكيلو، والقرش من 30 إلى 50 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم الجمعه


وتراوح سعر سمك مرجان 1 بين 40 و55 جنيها، ومرجان 2 بين 30 و48 جنيها للكيلو، ومرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيها، والبربون 1 من 40 إلى 50 جنيها، وبربون 2 بين 30 و50 جنيها، والبربون المجمد من 30 إلى 40 جنيها. 

أسعار الجمبري اليوم الجمعه 

ووصل سعر الكابوريا الحدادي بـ 20 جنيها، والدنيس بين 100 و160 جنيها، والجمبري الجامبو بين 400 و480 جنيها، والجمبري 1 بين 300 و380 جنيها، والجمبري بين 165 و275 جنيها.

وسجل سعر السمك البوري 1  من 64 إلى 88 جنيها، والبوري 2 بين 40 و 56 جنيها، والشعور بين 30 و50 جنيها، وقار بين 75 و125  جنيها، والقاروص من 60 إلى 200 جنيها، والسردين بين 20 و35 جنيها، والماكريل المجمد 55 جنيها.  

الاسماك اسعار الاسماك والجمبري اسعار الاسماك البلطى برانيس الجمبرى

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