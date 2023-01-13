ليزا ماري بريسلي ..وفاة مغنية أمريكية شهيرة بأزمة قلبية مفاجئة.. تفاصيل

أعلنت بريسيلا بريسلي زوجة أسطورة الموسيقى إلفيس بريسلي؛ عن وفاة ابنتها المغنية ليزا ماري بريسلي بعد إصابتها بسكتة قلبية عن عمر ناهز٥٤ عاما .

وأصدرت عائلة الراحلة ليزا ماري بريسلي بيانا جاء فيه "بقلب منفطر، يجب أن أعلن الأخبار المدمرة بأن ابنتي الجميلة ليزا ماري رحلت عنا، لقد كانت أكثر امرأة عاطفية وقوية ومحبة عرفتها على الإطلاق، نطلب احترام الخصوصية بينما نحاول التعامل مع هذه الخسارة الفادحة".

ليزا ماري بريسلي

ليزا ماري بريسلي ولدت عام 1968 وكان عمرها 9 سنوات عندما توفي إلفيس بريسلي في غريسلاند عام 1977.

بدأت ليزا ماري بريسلي الغناء عام 2003 من خلال ألبوم بعنوان "لمن يهمه الأمر"، وتبعته بألبوم "ماذا الآن" عام 2005، وكلاهما وصل إلى المراكز العشرة الأولى في قائمة بيلبورد 200 لأكثر الألبومات مبيعاً لتسير على نهج والدها.