عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد انفصالهما نهائيا.. كاني ويست يتزوج من شبيهة كيم كارداشيان

صدى البلد

فاجأ الرابر كاني ويست، الجميع بزواجه للمرة الثانية من مصممة عقارات شبيهة كيم كارداشيان التي انفصلت عنه نهائيا منذ فترة قريبة.


 

عقد كاني ويست قرانه على بيانكا سينسوري في حفل خاص بعيدا عن أعين الكاميرات، وظهر مؤخرا يرتدي خاتم زواج.


 

أنهت المحكمة الأمريكية رسميا طلاق كيم كارداشيان من مغنى الراب العالمى كانى ويست، حيث تمت الموافقة على طلبالأولى بالانفصال لتصبح عزباء.

 

كما تمت الموافقة على حذف لقب "ويست"، من اسمها، وظهرت كيم كارداشيان في فيديو داخل المحكمة وهى  ترتدى بلوزة سوداء، بينما لم يظهر ويست، البالغ من العمر 44 عاماً، شخصياً أو عبر الفيديو، حسبما ذكر موقع people.


وذكر الموقع أن الزوجين سيواصلان حل المشكلات المتبقية فى قضية طلاقهما والمتعلقة بحضانة أطفالهما الأربعة وتقسيم الممتلكات بينهما، وبمقتضى قرار قاضى المحكمة العليا فى مقاطعة لوس أنجلوس ستيف كوكران، أصبحت نجمةتليفزيون الواقع عزباء.

كيم كارداشيان طلاق كيم كارداشيان كاني ويست مغنى الراب العالمى كانى ويست موقع people

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-1-2023

لابسة روب؟|الجمهور يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب إطلالتها في حفل الكويت.. صور

مرتضى منصور يكشف مفاجأة سارة لجماهير الزمالك قبل مباراة بيراميدز

إصابة جديدة في النادي الأهلي.. تفاصيل

جراحة ناجحة.. تطورات إصابة أفشة وموعد عودته لتدريبات الأهلي

أزمات كبرى تواجه الأهلي قبل لقاء الزمالك في الدوري

سقوط مدو لـ الأخضر| الدولار يهبط لأدنى مستوى في 7 أشهر

مرتضى منصور : الحكام الشباب شخصيتهم قوية

موضوعات متعلقة

للمرة الثانية.. انفصال شقيقة كيم كارداشيان وترافيس سكوت

بعد إعلان حبه لـ هتلر.. اختفاء المطرب الشهير كاني ويست منذ عدة أسابيع

ترشيحاتنا

بالرغم من إعلان موسكو.. أوكرانيا تنفي سيطرة القوات الروسية على سوليدار

خطيب المسجد الحرام: الدنيا دار ابتلاءات ومحن والحصيف من تحرز لنفسه ولدينه

أعظم المصائب| خطيب المسجد النبوي يحذر من التفريط في هذه الحقوق

قوة ناعمة.. تعليق محمد فضل الله على استضافة السعودية السوبر الإسباني

ليزا ماري بريسلي ..وفاة مغنية أمريكية شهيرة بأزمة قلبية مفاجئة.. تفاصيل

الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة التحايل على حقوق ذوى الهمم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا سخر رواد السوشيال من إطلالة شيرين عبد الوهاب في حفل الكويت؟

بمكياج لافت.. ابنة فيفي عبده تثر الجدل بأحدث إطلالة

شبه بعض.. فساتين شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في حفل الكويت| شاهد

ليست فوتوشوب.. صورة لنجم غير عادي تسبب في 7 سنوات من القنابل الضوئية

فيديو

رسالة مؤثرة من شاب قبل رحيله بيوم.. ماذا قال؟ فيديو جراف

أوجع القلوب.. وفاة عامل نظافة بطريقة محزنة| فيديو جراف

تفاصيل صادمة.. رحمة رياض تكشف عن تعرضها للضرب من فنانة في مونديال قطر| فيديو جراف

عقوبتها الحبس والغرامة.. الضحك والتفكير الزائد أثناء القيادة مخالفات أثارت سخرية النشطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ