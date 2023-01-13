بعد انفصالهما نهائيا.. كاني ويست يتزوج من شبيهة كيم كارداشيان

فاجأ الرابر كاني ويست، الجميع بزواجه للمرة الثانية من مصممة عقارات شبيهة كيم كارداشيان التي انفصلت عنه نهائيا منذ فترة قريبة.





عقد كاني ويست قرانه على بيانكا سينسوري في حفل خاص بعيدا عن أعين الكاميرات، وظهر مؤخرا يرتدي خاتم زواج.





أنهت المحكمة الأمريكية رسميا طلاق كيم كارداشيان من مغنى الراب العالمى كانى ويست، حيث تمت الموافقة على طلبالأولى بالانفصال لتصبح عزباء.

كما تمت الموافقة على حذف لقب "ويست"، من اسمها، وظهرت كيم كارداشيان في فيديو داخل المحكمة وهى ترتدى بلوزة سوداء، بينما لم يظهر ويست، البالغ من العمر 44 عاماً، شخصياً أو عبر الفيديو، حسبما ذكر موقع people.



وذكر الموقع أن الزوجين سيواصلان حل المشكلات المتبقية فى قضية طلاقهما والمتعلقة بحضانة أطفالهما الأربعة وتقسيم الممتلكات بينهما، وبمقتضى قرار قاضى المحكمة العليا فى مقاطعة لوس أنجلوس ستيف كوكران، أصبحت نجمةتليفزيون الواقع عزباء.