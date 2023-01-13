آخر دقيقة.. أسوان يهرب من كمين حرس الحدود بالتعادل في الدوري المصري

تعادل فريق حرس الحدود مع منافسة اسوان بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت علي ملعب " اسوان " ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف فريق حرس الحدود مصطفي جمال في الدقيقة 74 من علامة الجزاء ، حيث احتسب الحكم ضربة جزاء لصالح الحدود بعد اصطدام الكرة في يد محمد عطوة لاعب اسوان.

وتعادل فريق اسوان في الدقيقة 91 من عمر اللقاء عن طريق محمد ناجي بعد عرضية ميدو



فريق اسوان كان الأكثر استحواذا علي الكرة بنسبة وصلت الي 66% مقابل 34 % لصالح حرس الحدود

سدد فريق حرس الحدود 11 كرة ، 4 فقط كانت علي مرمي المنافس في حين سدد فريق اسوان 10 كرات 3 فقط بين الثلاث خشبات .

بهذه النتيجة يحتل فريق حرس الحدود المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة بينما يحتل اسوان المركز التاسع برصيد 17 نقطة .