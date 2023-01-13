15 دقيقة.. ريان يضيع هدفا محققا لـ سيراميكا كليوباترا وفاركو يحاول

مرت 15 دقيقة من أحداث مباراة فاركو وسيراميكا كليوباترا المقامة حاليا علي ملعب الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز .
واستحوذ فريق سيراميكا كليوباترا علي الكرة بنسبة 60% مقابل 40 % لفاركو
سيراميكا كليوباترا كان الأكثر خطورة علي المرمي وأضاع احمد ياسر ريان هدفا محققا بعد انفراده بالمرمي بعد تمريرة رائعة من محمد إبراهيم .
تشكيل سيراميكا كليوباترا
حراسة المرمى: عامر عامر.
الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - محمد عادل - أحمد رمضان بيكهام.
الوسط: محمد متولي - عمرو محمود - محمد إبراهيم.
الهجوم: أحمد ياسر ريان - جون إيبوكا - ميدو جابر.
تشكيل فاركو
حراسة المرمى : محمد سعيد "شيكا"
خط الدفاع : أحمد مودي _ عبدالله بكري _ أحمد البحراوي _ جيفرسون إينكادا
خط الوسط : محمود حمادة_ سوكاري – أحمد فؤاد
خط الهجوم : عمرو جمال – رزقي حمرون – أحمد شريف