عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

15 دقيقة.. ريان يضيع هدفا محققا لـ سيراميكا كليوباترا وفاركو يحاول

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

مرت 15 دقيقة من أحداث مباراة فاركو وسيراميكا كليوباترا المقامة حاليا علي ملعب الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز . 

واستحوذ فريق سيراميكا كليوباترا علي الكرة بنسبة 60% مقابل 40 % لفاركو

سيراميكا كليوباترا كان الأكثر خطورة علي المرمي وأضاع احمد ياسر ريان هدفا محققا بعد انفراده بالمرمي بعد تمريرة رائعة من محمد إبراهيم .


تشكيل سيراميكا كليوباترا 


حراسة المرمى: عامر عامر.

الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - محمد عادل - أحمد رمضان بيكهام.

الوسط: محمد متولي - عمرو محمود - محمد إبراهيم.

الهجوم: أحمد ياسر ريان - جون إيبوكا - ميدو جابر.

تشكيل فاركو 

حراسة المرمى : محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع : أحمد مودي _ عبدالله بكري _ أحمد البحراوي  _ جيفرسون إينكادا

خط الوسط : محمود حمادة_  سوكاري – أحمد فؤاد

خط الهجوم : عمرو جمال – رزقي حمرون – أحمد شريف

فاركو سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا فاركو و سيراميكا كليوباترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في التجمّع مع أمير توفيق| مهيب عبد الهادي يزف بشرى لجماهير الأهلي

قرارات هامة بشأن موعد ومدة إجازة نصف العام لطلاب المدارس والجامعات

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-1-2023

أفريقي سوبر.. أحمد حسن يكشف موعد وصول مهاجم الأهلي الجديد إلى القاهرة

خاص.. بكشتاش التركي يفجر مفاجأة عن رحيل موليكا لـ الأهلي

جراحة ناجحة.. تطورات إصابة أفشة وموعد عودته لتدريبات الأهلي

مرتضى منصور يكشف مفاجأة سارة لجماهير الزمالك قبل مباراة بيراميدز

إصابة جديدة في النادي الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أوكرانيا ترفض مقترح ماكرون لتقديم ضمانات أمنية إلى روسيا

حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي.. لقاءات خارجية واجتماعات وقرارات

أمام 6 عملات رئيسية .. توقعات بمستقبل سعر الدولار ومراقبة السوق السوداء

15 دقيقة.. ريان يضيع هدفا محققا لـ سيراميكا كليوباترا وفاركو يحاول

هيتحفظ .. محامٍ يكشف مفاجأة قانونية في البلاغ المقدّم ضد ياسمين عز

أسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس شتويه جريئة.. زوجة محمود العسيلي تستعرض جمالها.. شاهد

فاكهة غير متوقعة خارقة في علاج الحموضة

بشرى تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية شتوية.. شاهد

نشرة المرأة والصحة..5 أبراج سناجل بمزاجهم.. فساتين شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في حفل الكويت

فيديو

مشاهد غريبة في حفل شيرين.. شخص لبسها الجزمة وسر غضب الجمهور

رسالة مؤثرة من شاب قبل رحيله بيوم.. ماذا قال؟ فيديو جراف

أوجع القلوب.. وفاة عامل نظافة بطريقة محزنة| فيديو جراف

تفاصيل صادمة.. رحمة رياض تكشف عن تعرضها للضرب من فنانة في مونديال قطر| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ