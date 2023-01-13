محافظ مطروح يتابع الاستعداد لامتحانات النقل بالمرحلة الثانوية العامة

اطمأن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على الاستعدادات النهائية لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوى والمقرر أن تنطلق غدا السبت.



أكد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة انه تم تدريب موجهين على الامتحان الاليكترونى لاولي وثانية ثانوى بنسبة ٨٥ % تابلت و١٥ % ورقى خلال الوقت ،مع توزيع الاسئله الورقي على اللجان والتأمين اللازم .

وأضاف: أن الامتحانات ستكون مختلفة من إدارة لأخرى مع مراعاة المساواة في تقدير الأسئلة و مستوى الطلاب ،مع ١٠% احتمال توقع عطل تقنى بالتابلت لتوزيع اسئلة ورقية وهناك لجنة مرور ومتابعة على جميع المدارس .

أوضح إلى أنه سيتم تسليم امتحانات شهادة الاعدادية وتوزيع الأسئلة مركزى على الإدارات بمركز توزيع بكل ادارة وتسليمها لرئيس اللجنة مع المتابعة اما بالنسبة لمطروح سيكون توزيعها داخل كل بجنة مع منع دخول اى محمول عند فتح الأسئلة.

أشار وكيل وزارة التربية والتعليم الى استمرار متابعة لجنة المرور على المدارس بالتعاون مع الابنية التعليمية لمراجعة الحالة الفنية والصيانات وسلامة خزانات المياه واستبدال الغير صالحة باخرى مع احلال وتجديد ومراجعة كافة المشكلات واتخاذ الحلول والمعالجات العاجلة وتم عمل تحليل عينات لكل خزانات المدارس من خلال الشئون الصحية.