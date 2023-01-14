انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا و ورقيا .. اليوم

تنطلق اليوم السبت الموافق 14 يناير 2023 امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في جميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية.

وقد تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لرصد المشكلات التي تحدث أثناء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وسرعة حلها مع التنبيه على سرعة التواصل مع غرفة العمليات المشكلة داخل المديرية في حالة وجود أي مشكلة.

وتعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى المديرية وفقا لما يراه مدير المديرية.

وبالنسبة لطلاب المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الإنترنت يتم امتحانهم لأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85% إلكترونيًا على أجهزة التابلت والأسئلة المقالية بنسبة 15% ورقيًا، ويكون الامتحان سواء كان (أجهزة التابلت - الأسئلة المقالية) في وقت واحد، وهو الزمن المحدد للامتحان، مشيرًا إلى أنه في حالة حدوث أي مشاكل تقنية في أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيًا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.

وبالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت وكذلك طلبة المنازل يتم أداؤهم للامتحانات ورقيًا في جميع المواد.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي محافظة القاهرة

السبت 14 يناير 2023 : اللغة العربية - الفلسفة والمنطق

الاثنين 16 يناير 2023 : اللغة الأجنبية الثانية - الجغرافيا

الأربعاء 18 يناير 2023 : اللغة الأجنبية الأولى - الكيمياء

السبت 21 يناير 2023 : الفيزياء - التاريخ

الاثنين 23 يناير 2023 : الرياضيات - الاحياء

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي



جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 محافظة القاهرة

الاحد 15 يناير 2023 : اللغة العربية - تطبيقات الرياضيات - الجغرافيا

الثلاثاء 17 يناير 2023 : اللغة الأجنبية الأولى - الفيزياء

الاحد 22 يناير 2023 : اللغة الأجنبية الثانية -الفلسفة والمنطق

الثلاثاء 24 يناير 2023 : الكيمياء - علم النفس

الأربعاء 25 يناير 2023 : التاريخ - الاحياء

امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي في الجيزة

امتحانات الصف الثاني الثانوي يوم السبت الموافق 14 يناير فى مادة اللغة العربية .



جدول امتحانات الصف الاول الثانوي محافظة الجيزة

الاحد 15 يناير 2023 : اللغة العربية - اللغة الأجنبية الثانية

الثلاثاء 17 يناير 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

السبت 21 يناير 2023 : التاريخ - الاحياء

الاثنين 23 يناير 2023 : الرياضيات - الفلسفة

الأربعاء 25 يناير 2023 : اللغة الأجنبية الأولى - الفيزياء

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة الجيزة

السبت 14 يناير 2023 : اللغة العربية

الاثنين 16 يناير 2023 : الاحياء - الفلسفة - الكيمياء - علم النفس

الأربعاء 18 يناير 2023 : جبر وتفاضل وحساب مثلثات

الاحد 22 يناير 2023 : التاريخ - الفيزياء

الثلاثاء 24 يناير 2023 : تطبيقات الرياضيات - الجغرافيا

الخميس 26 يناير 2023 : اللغة الأجنبية الأولى

