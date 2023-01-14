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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فوز البنك الأهلي على فيوتشر 4-1 بدوري الكرة النسائية

البنك الأهلي
البنك الأهلي

فاز فريق البنك الأهلي على مضيفه فيوتشر برباعية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم /الجمعة/ ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة دوري كرة القدم النسائية.


في مباريات أخرى أقيمت اليوم لحساب نفس الجولة، فاز بيراميدز على مضيفه مركز شباب المعمورة بثنائية نظيفة وتوت عنخ أمون على ضيفه الجونة 8-صفر ومركز شباب الأميرية على مضيفه جمهورية شبين 6-3 و"المعادي واليخت" على ضيفه الطيران 4-1.


وفي المباريات التي أقيمت الجمعة الماضي لحساب الجولة العاشرة، فاز وادي دجلة على ضيفه مركز شباب المعمورة 2-صفر وتعادل الطيران أمام ضيفه توت عنخ أمون 1-1 وفاز مركز شباب الأميرية على ضيفه فيوتشر 3-2 وتعادل بيراميدز أمام ضيفه المعادي واليخت 1-1 وفاز جمهورية شبين على الجونة 5-صفر والبنك الأهلي على ضيفه دلفي 7-صفر.


وفي المباريات التي أقيمت يوم 30 ديسمبر لحساب الجولة التاسعة، فاز بيراميدز على مضيفه توت عنخ أمون 3-صفر وادي دجلة على مضيفه المعادي واليخت 3-صفر وجمهورية شبين على مضيفه فيوتشر 3-1 والبنك الأهلي على مضيفه مركز شباب المعمورة 8-صفر ومركز شباب الأميرية على ضيفه دلفي 5-1 والطيران على مضيفه الجونة 2-صفر.
 

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