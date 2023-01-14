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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مش عايزة أتجوزه.. انهيار عروس صينية في حفل زفافها لسبب صادم

انهيار عروس في حفل
انهيار عروس في حفل زفافها

في مشهد مؤلم، انهارت عروس صينية تبلغ من العمر 20 عامًا خلال حفل زفافها، حيث اعترفت أنها لا تحب عريسها وهي على وشك الزواج منه فقط لإرضاء والديها المسنين.

وفقًا لصحيفة South China Morning Post، فإن العروس التي تحمل اسم يان من مقاطعة جويزهو في جنوب غرب الصين، قالت في منشور على الإنترنت إنها لا ترغب في الزواج.

غصبوها على الجواز

في الفيديو، كانت العروس ترتدي فستانًا أبيض ولا تنظر إلى الكاميرا ثم انفجرت فجأة في البكاء، حيث قالت «يان» إنها كانت تتزوج بسبب غصب والديها عليها وومراعاة للعادات والتقاليد.

وأضافت يان: "والداي يكبران، وأنا كذلك، وأقاربي يعايرونني والجيران يثرثرون عني".

قالت إنها تعرضت لضغوط كبيرة للزواج ولإنهاء الضغط الذي التقت به في موعد تقليدي أعمى، وسرعان ما قررت الزواج منه على الرغم من شعورها بعدم المبالاة تجاهه.

قالت يان: "الزواج هو ما جعل والديّ يشعران بالارتياح، لكنني أشعر بأنه ليس لديّ مستقبل لنفسي."

عروس حفل زفاف صينية

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