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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ابنة فيفي عبده تثير الجدل بإطلالة ملفتة| شاهد

أبنة فيفي عبده
أبنة فيفي عبده

حرصت عزة مجاهد ابنة الفنانة فيفي عبده على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت ابنة فيفي عبده في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان جينز ذا أكمام طويلة وقصير يصل أعلى الركبة مما منحها إطلالة عصرية ومواكبة لأحدث صيحات الموضة.

تزينت  ابنة فيفي عبده ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية مما زاد من جاذبيتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت  ابنة فيفي عبده على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت ميكاجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.

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