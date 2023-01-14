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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعطيل امتحانات الصف السادس الابتدائي في الإسكندرية لسوء الأحوال الجوية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نظراً لسوء الأحوال الجوية ..  قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل امتحانات الصف السادس الابتدائي في الإسكندرية اليوم السبت 14 يناير 2023 

وشدد محافظ الإسكندرية على أنه بعد تعطيل امتحانات الصف السادس الابتدائي في الإسكندرية اليوم ، سيتم أداء المواد الامتحانية المعطلة اليوم للصف السادس في موعد لاحق

وأكد محافظ الإسكندرية على أن قرار تعطيل امتحانات الصف السادس الابتدائي لا يشمل امتحانات باقي الصفوف ، مشيراً إلى أن امتحانات باقي الصفوف قائمة في موعدها اليوم ولا تأجيل لها .

وأصدر محافظ الإسكندرية  تعليماته بنشر تمركزات سيارات الصرف الصحي والجهات المختصة بجميع لجان الامتحانات للصفوف الأخرى .

وأكد محافظ الإسكندرية أن سبب عدم تأجيل امتحانات الصف الأول الإعدادي، والتعليم الفني هو عدم وجود موعد بديل للامتحانات ، و سبب عدم تأجيل الصف الأول الثانوي هو الارتباط بمنصة وزارة التربية والتعليم . 

وعلى جانب آخر تنطلق رسميا اليوم امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في جميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية ، وفقا للجداول المعلنة في المديريات التعليمية.

ويتم عقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي يكون على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة ودعم إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة وفقًا للكتاب الدوري (49)  ، وتشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85 % وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

وبالنسبة لطلاب المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الإنترنت يتم امتحانهم لأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85 % إلكترونيًا على أجهزة التابلت والأسئلة المقالية بنسبة 15 % ورقيًا

ويكون الامتحان الالكتروني والورقي المقالي في وقت واحد، وهو الزمن المحدد للإمتحان

وأكدت وزارة التربية والتعليم على أنه في حالة حدوث أي مشاكل تقنية في أي مادة يتم آداء الامتحان ورقيًا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول .

وفي حالة حدوث أي مشاكل تقنية في أي مادة يتم آداء الامتحان ورقيًا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول .

أما عن طلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت ، وكذلك طلبة المنازل ، فسوف يؤدون  الامتحانات ورقيًا في جميع المواد.

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