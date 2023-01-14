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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد| انفجار هائل في خط غاز بالقرب من الحدود الروسية

صورة من الانفجار
صورة من الانفجار

اشتعلت ألسنة اللهب الضخمة فوق شمال ليتوانيا بعد انفجار خط أنابيب غاز بالقرب من الحدود الروسية.

يربط خط أنابيب الغاز ليتوانيا ولاتفيا ويبعد حوالي 170 ميلاً (أكثر من 270 كم) عن الحدود الروسية، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

نيران بارتفاع 50 مترا

وبحسب ما ورد، ارتفعت النيران أكثر من 160 قدمًا (50 مترًا) في الهواء، ويمكن رؤيتها من مسافة 11 ميلاً (17 كيلومترًا) بعد الانفجار في حوالي الساعة 5 مساءً بتوقيت جرينتش (7 مساءً بالتوقيت المحلي) اليوم.

تم إخلاء منطقة باسفاليس في شمال ليتوانيا، ولكن تم إخماد النيران منذ ذلك الحين.

وقالت شركة “أمبر غريد” المشغلة لنقل الغاز في ليتوانيا، إنه لا يوجد دليل فوري على وقوع هجوم.

فيما تم إخماد النيران منذ ذلك الحين، لكن مقطع فيديو نشرته محطة LRT الليتوانية العامة أظهر اندلاع حريق في موقع الانفجار في مقاطعة بانيفيزيس في شمال ليتوانيا.

انفجار خط غاز غاز الحدود الروسية

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