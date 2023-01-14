ألمانيا ترفض تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد" قبل التشاور مع أمريكا

انتقد المستشار الألماني أولاف شولتس، الضغوط المتزايدة على بلاده بشأن تسليم دبابات "ليوبارد" القتالية إلى أوكرانيا ودعا إلى مزيد من التعقل.

وقال شولتس في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، في برلين، إن "الضغوط لا ينبغي أن تؤدي إلى إصدار قرارات متعجلة تتعلق بالحرب والسلام هكذا ببساطة".

وأضاف أن ألمانيا ستعمل على الدوام بالتنسيق الوثيق مع أصدقائها وحلفائها فيما يختص بالمسائل المتعلقة بمزيد من الدعم لكييف.

وشدد شولتس على أن ألمانيا لن تمضي قدما وحدها في مثل هذه الشحنات. وأشار إلى الحاجة لضمان ألا يصبح حلف الناتو طرفاً في المواجهة مع روسيا.

وفي السياق، نقلت وكالة "بلومبرج"، عن مصادر مطلعة أن ألمانيا على وشك اتخاذ قرار بشأن إرسال دبابات "ليوبارد" القتالية إلى أوكرانيا في الأسبوع المقبل.

وأضافت المصادر المطلعة أنه مع تزايد الدعوات لبرلين لتزويد أوكرانيا بدبابات ثقيلة، فإنه من المرجح أن تقرر ألمانيا تزويدها بدبابات ليوبارد.

وقال مسؤول ألماني مطلع رفض الكشف عن هويته إن برلين ستتخذ قرارا قبل اجتماع كبار مسؤولي الدفاع بالدول المتحالفة في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في 20 يناير الجاري.

يشار إلى أنه من المقرر أن يلتقي وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيرته الألمانية كريستين لامبريشت في برلين في اليوم السابق لهذا الاجتماع.