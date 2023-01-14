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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ترقية 19 عضوا بهيئة تدريس جامعة طنطا والموافقة على منح 71 درجة دكتوراه

جامعة طنطا
جامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور محمود زكى، رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من حنان حمدى أحمد أبو رية بكلية التربية، وفاطمة عبد الله عطية، بكلية التجارة، ومحمد مصطفى الشيمى بكلية الهندسة، ومحمد على أحمد مليس، ومحمد محمود أبو النصر، وإيهاب عبد الحليم أبو على، وسلوى عبد المجيد عتلم، بكلية الطب.

رئيس جامعة طنطا يتابع سير أعمال الاختبارات الإلكترونية بكليتي الصيدلة والتمريض

كما وافق  المجلس على التعيين فى وظيفة أستاذ مساعد لكل من داليا رفعت العفيفى بكلية الصيدلة، وحازم محمد ربيع عبد اللطيف بكلية الزراعة، وريهام لطفى محمد يونس، ومحمد حسن النجار، ووسام عبد السلام غريب، وعماد محمد حامد سلام، وأحمد إبراهيم عبد ربه، وشريف محمد السيد الجرف بكلية الطب، وأمينة إبراهيم محمد على بكلية العلوم، ومنة الله محمد عبد الخالق، ونانسى مجدى أبو فريخة بكلية التربية الرياضية، وسمية محمد محمد عيسى بكلية التربية النوعية. 

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس لكل من غادة نبيل عبد المجيد بكلية التجارة، وسمر عبد المؤمن عبد المحسن بكلية الآداب، ونهى دسوقى فايد بكلية الصيدلة، وهناء عادل عبد المهيمن بكلية الزراعة، ورامى محمد محمود سلامة، ويسرا هشام أبو العينين، ومحمد عبد الفتاح صدقة بكلية الطب، وشريف السيد الدسوقى بكلية العلوم، وأسماء شعبان المتولى بكلية التربية النوعية.

رئيس جامعة طنطا يتابع سير أعمال الاختبارات الإلكترونية بكليتي الصيدلة والتمريض

والموافقة على منح 159 درجة دبلوم، و130 درجة ماجستير، و71 درجة دكتوراه، و8 درجات دكتور الصيدلة.

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رئيس جامعة طنطا يتابع سير أعمال الاختبارات الإلكترونية بكليتي الصيدلة والتمريض

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