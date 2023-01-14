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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تخفيض راتب رئيس آبل إلى 49 مليون دولار ..اعرف السبب

صدى البلد

أفاد تقرير لقناة “العربية”، بأن شركة آبل الأميركية خفضت راتب الرئيس التفيذي للشركة تيم كوك بنسبة 40% ليصبح 49 مليون دولار لعام 2023 بعد توصيات من الرجل نفسه إلي بخفض المكافآت في الشركة.

واضاف التقرير، ان حزمة رواتب كوك دائما ما تتعرض لانتقادات من المؤسسات الاستشارية التي تقدم توصيات لشركة آبل فرغم التخفيض الكبير لا تزال المدفوعات التي يتلقاها تيم كوك أعلي بكثير من متوسط مرتبات المديرين  التنفيذيين في كبري الشركات الأميركية الذي يبلغ 14.7 مليون دولار في عام 2021. 

 آبل تحقق مبيعات بـ 90 مليار دولار

واشار التقرير، إلي ان أعمال آبل أثبتت مرونة رغم التحديات الاقتصادية التي أدت إلي تراجع أقرانها في مجال التكنولوجيا بارتفاع مبيعاتها بنسبة 8% مقارنة بالعام السابق وتحقيقها مبيعات قياسية في الربع المنتهي في سبتمبر بحوالي 90 مليار دولار رغم العقبات الإنتاجية التي واجهتها آبل بعد إطلاق آيفون 14 أوخر العام الماضي.


 

آبل آيفون راتب الأميركية لرئيس

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