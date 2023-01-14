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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سلسلة انفجارات تستهدف منشآت حيوية في كييف

صدى البلد

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا عن الأوضاع في أوكرانيا، حيث سمع دوي انفجارات عدة صباح اليوم، السبت، في كييف، وتحدث مسئولون أوكرانيون عن عمليات قصف استهدفت بنى تحتية أساسية.

وما زال الغموض يلف مصير مدينة سوليدار الصغيرة الواقعة في شرق البلاد بعد تأكيد روسيا سيطرتها عليها ونفي أوكرانيا هذه المعلومات.

وهزت سلسلة انفجارات قوية العاصمة الأوكرانية صباح اليوم، السبت، قبل أن تدوي صفارات الإنذار.

وقال كيريلو تيموشنكو، نائب رئيس مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إن ضربة صاروخية استهدفت منشأة حيوية.  

بدوره، أعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو، على حسابه في منصة “تلجرام”، أن الانفجارات وصل دويُّها حتى منطقة دنيبروفسكي الواقعة على الضفة الغربية من العاصمة الأوكرانية.

ولم يتضح بعد إن كانت الانفجارات بسبب الغارات الصاروخية أو نظام الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وتعتبر هذه الغارة الأولى من نوعها على العاصمة كييف منذ ليلة رأس السنة الميلادية.

 

كييف أوكرانيا روسيا العاصمة الأوكرانية اخبار التوك شو

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