عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: مواد التفرغ لعضوية البرلمان تحتاج لمراجعة لعدم تعارض المصالح وحسن الأداء

مجلس النواب
مجلس النواب

أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على أهمية مناقشة الحوار الوطني مسألة التفرغ لعضوية البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، حتى يؤدي دوره التشريعي والرقابي دون تضارب مصالح، وضمان حسن الأداء الرقابي والتشريعي.

وطالبت "الهواري"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بضرورة وجود نص قانون يحظر تولي مناصب إلى جانب عضوية البرلمان، مثل رئاسة النقابات أو الأندية أو غيرها، مشيرة إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانوني النواب والشوخ ينص على التفرغ لعضوية المجلس لكن هناك ثغرات في تلك الجزئية.

يشار إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني قد حدد موضوعات المحور السياسي، والتي جاء من بينها قانون مجلس النواب  قانون مجلس الشيوخ والإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية وعدد أعضاء المجلسين والتفرغ لعضوية المجلسين.

ونصت المادة 103 من الدستور على أن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون

ونصت المادة 354 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة ، أو في شركات القطاع العام ، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة أوتساهم فيها بنسبة ( 50 % ) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة ( 50 % ) من رأسمالها على الأقل ، أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له ، يتفرغ لعضوية المجلس ، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله ، وتحسب مدة عضويته في  المعاش والمكافأة. 

ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته. ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تُقرَر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله. ولا يعد ممارسةً لمهام الوظيفة العامة, إلقاء العضو للدروس والمحاضرات فى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى, أو حضور المؤتمرات, أو عضوية اللجان العلمية, أو الإشراف على الرسائل العلمية أو مناقشتها, متى طلب ذلك.

النائبة عبلة الهواري البرلمان التفرغ لعضوية البرلمان الحوار الوطني الدستور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مفاجأة للمصريين|الدولار يتراجع 250 قرشًا لأول مرة وهذا سعره الأن في البنوك

بعد الإفراج عن الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 يناير

قرار عاجل.. إحالة أوراق قاتلة والدتها في بورسعيد بمساعدة عشيقها إلى المفتي

مرتضى منصور يوقع عقوبة قاسية على إمام عاشور.. لهذا السبب

قرار عاجل من ميدو لإنقاذ الإسماعيلي

الكويت .. تحرك عاجل من الحكومة بشأن إقامات آلاف من الوافدين

حقيقة وقف البطاقات التموينية التي لم يتلقى أصحابها رسالة الصرف

ترشيحاتنا

فرج عامر يكشف عرض الأهلي لشراء لاعبين من سموحة

العاملون بالصحافة والطباعة والإعلام: الظروف العالمية تستدعي التكاتف حول الرئيس السيسي

رئيس الوزراء يتفقد أعمال التطوير بميناء العريش التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أسعار الذهب عالميا.. ماذا سيحدث للمعدن النفيس بالأيام القادمة

للعام الثاني على التوالي.. مطار البحرين ينال تصنيفا خمس نجوم

بعد ضربها من ممثلة.. رحمة رياض تثير الجدل بسبب زواجها بدون مأذون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس صيفي.. إطلالة غريبة لزوجة ماجد المصري في عز البرد.. شاهد

قصير ولامع.. جويل مردينيان بإطلالة أنثوية على إنستجرام

علامة في الأصابع تكشف الإصابة بـ تليف الكبد| احذر

دراسة: هذا النظام الغذائي يساعد المتزوجين على الإنجاب

فيديو

بعد ضربها من ممثلة.. رحمة رياض تثير الجدل بسبب زواجها بدون مأذون

مينفعش نفضح قرايبنا.. رد فعل شقيقة وفاء سالم على فيديو انتهاكها

حقيقة قصة حب منة شلبي وتامر حبيب ومرض والدتها ومغادرتها البلاد.. شاهد

أحضان وقبلات.. فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ