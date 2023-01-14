بموجب اتفاقية 1973.. إيران تطالب أمريكا بتسليمها المتهمين باغتيال سليماني

طالب رئيس لجنة المتابعة القانونية والدولية الخاصة في إيران، عباس علي كدخدايي، الولايات المتحدة الأمريكية بتسليم المتهمين باغتيال قائد الحرس الثوري السابق قاسم سليماني، إلى طهران.

وأوضح كدخدايي، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة ملزمة بمحاكمة المتهمين باغتيال سليماني، أو تسليمهم لإيران، وفقا لبنود اتفاقية منع الجرائم المرتكبة بحق الأشخاص المتمتعين بحماية دولية لعام 1973".

وذكر عبر حسابه بموقع "تويتر": "بموجب اتفاقية عام 1973، فإن الولايات المتحدة ملزمة إما بمحاكمة المشتبه بهم في اغتيال الشخصيات المحمية بموجب قانون العقوبات، أو تسليمهم لبلد المجني عليه لمحاكمتهم هناك".

وتساءل كدخدائي: "برأيكم، بأي من هذه الالتزامات ستفي الولايات المتحده تجاه إيران، بصفتها عضوا في الاتفاقية؟".

وكان الجنرال تامير هايمان، رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابق، كشف في وقت سابق، أن بلاده نجحت في إقناع أمريكا باغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وحسب موقع "جويش نيوز"، قال هايمان، أن بلاده نجحت في إقناع إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأن الجنرال قاسم سليماني كان يشكل "تهديدا مباشرا" للجنود الأمريكيين.

وأكد هايمان أن إسرائيل أوضحت لإدارة الرئيس ترامب أن أنشطة الجنرال قاسم سليماني "خبيثة" ضد الأمريكيين، وأن بلاده قدمت معلومات استخباراتية وتحليلات مشتركة لفترة طويلة حول أنشطة قاسم سليماني في المنطقة، واصفة إياه بأنه يمثل تهديدا مباشرا على الأمريكيين وكذلك على موقفهم الاستراتيجي في الشرق الأوسط.