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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص لحيازته كيلو حشيش بمدينة نصر

حبس
حبس

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.

كلفت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

وكلفت النيابة كذلك رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

واعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لسهولة التوصل لعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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