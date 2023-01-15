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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير للرجال.. النكد الزوجي يصيبك بمرض خطير

المشاكل الزوجية
المشاكل الزوجية

وجدت دراسة جديدة أن تقلبات الحياة الزوجية تؤثر سلبًا على قلوب الرجال.

تتسبب العلاقة الدوارة بين الزوجين في ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول السيئ والوزن وانخفاضه لدى الرجال مقارنة بمن هم في علاقات مستقرة.

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عندما تكون الأمور سيئة وتتدهور العلاقة، يرتفع ضغط دم الرجال.

ولكن عندما يتعاملون بشكل أفضل مع زوجاتهم، لاحظ الرجال انخفاض مستوى الكوليسترول السيئ والوزن لديهم، وشهدوا بشكل عام تحسنًا في الكوليسترول وضغط الدم.

كما نظرت معظم الدراسات في جودة الزواج وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) في وقت واحد، بدلاً من التأثير المحتمل للتغييرات بمرور الوقت.

لذلك قام باحثون من جامعتي بريستول وجلاسكو بتتبع التغيرات في عوامل الخطر القلبية الوعائية لـ 620 من الرجال المتزوجين المشاركين في دراسة أفون الطولية للآباء والأطفال (ALSPAC) .

وأكمل الآباء استبيانًا لتقييم جودة علاقتهم الزوجية عندما كان عمر طفلهم 3 أعوام تقريبًا، ومرة ​​أخرى عندما كان عمر الطفل 9 أعوام.

تم تعريف جودة العلاقة على أنها جيدة باستمرار، أو سيئة باستمرار، أو تتحسن، أو تتدهور.

كان هذا لإتاحة الوقت للتغييرات في عوامل الخطر القلبية الوعائية لتحدث بعد أي تغييرات مقابلة في جودة العلاقة.

المصدر: nypost

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