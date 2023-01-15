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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زاخاروفا: محاولات جعل أريستوفيتش "عميلا مدسوسا للكرملين" فاشلة

زاخاروفا: محاولات
زاخاروفا: محاولات جعل أريستوفيتش "عميلا مدسوسا للكرملين" فاش

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأحد، إن محاولات تصوير مستشار رئيس مكتب رئيس أوكرانيا أليكسي أريستوفيتش "كعميل مدسوس للكرملين"، تبدو فاشلة.

وكتبت زاخاروفا على قناتها في تيلجرام: "بعد الحديث عن إسقاط ومن ثم عدم إسقاط العسكريين الأوكرانيين للصاروخ فوق البيوت السكنية في دنيبروبيتروفسك، أخذ البعض يعلن أريستوفيتش كعميل مدسوس للكرملين. لا لن تمر هذه المحاولات ولن تنجح. أريستوفيتش هو وجه النظام في كييف. زيلينسكي أنف هذا النظام وأريستوفيتش هو الوجه".

في وقت سابق، قال أريستوفيتش، إن الصاروخ الذي سقط على مدخل مبنى متعدد الطوابق في مدينة دنيبرو وبيتروفسك تم إسقاطه من بمنظومة الدفاع الجوي الأوكراني.

وأضاف المستشار في حديث تلفزيوني: "تم اعتراض الصاروخ فسقط على مدخل المبنى. انفجر الصاروخ عند سقوطه".

وأثار أريستوفيتش بتصريحه هذا، موجة شديدة من الامتعاض، بين أركان النظام الأوكراني.

ماريا زاخاروفا الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

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