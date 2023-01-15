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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

300 ألف جنيه..الزمالك يغرم ثلاثي الفريق لهذا السبب

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن قرار إدارة الكرة بالقلعة البيضاء بالاتفاق مع مجلس إدارة النادي عن تغريم ثلاثي الفريق " مصطفى شلبي وعبد الله جمعة ومحمد صبحي" مبلغ 300 ألف جنيه لكل لاعب.

يأتي ذلك بسبب استخدام اللاعبين مواقع التواصل الاجتماعي ونشر صور لهم أثناء إزالة الشعر بالليزر مما تسبب في غضب الجماهير تجاه اللاعبين في ظل النتائج المتراجعة للأبيض في الفترة الماضية.

وفي نفس الوقت يدرس الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا استبعاد مصطفى شلبي جناح الأبيض من التشكيل الأساسي خلال مباراة الفريق المقبلة أمام بيراميدز في كأس مصر لهذا السبب.

 

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، سبب تأخر انتظام السنغالي إبراهيما نداي مهاجم الزمالك، في تدريبات الزمالك طوال الفترة الماضية.

وكان إبراهيما نداي شارك في جزء من تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السبت، وأدى نداي فقرة التدريبات الفنية مع باقي اللاعبين، ليقترب من العودة بشكل تدريجي للمشاركة بصورة كاملة في التدريبات الجماعية، عقب انتهائه من البرنامج العلاجي الذي خضع له طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة التي كان يعاني منها.

وقال المصدر إن السبب كان يعود إلى فشل إبراهيما نداي في تجاوز أي اختبار طبي كان يخضع له، مشيراً إلى أن الاختبار الأخير نجح فيه وبناء عليه تقرر مشاركته في جزء من التدريبات الجماعية للزمالك على أن تتزايد أوقات مشاركته في التدريبات تدريجياً لحين أن يصبح لائقاً بدنياً وفنياً للعودة والظهور مع الزمالك من جديد في المباريات.

وكان مصدر داخل نادي الزمالك كشف في وقت سابق، طبيعة الإصابة التي تعرض لها نداي والتي تسببت في غيابه عن الزمالك منذ شهر أكتوبر الماضي، إذ كانت عبارة عن قطع في وتر منشأ العضلة الخلفية.

يذكر أن غياب نداي فترة طويلة تسبب في غضب جماهير نادي الزمالك بشدة خاصة أنها كانت تعول عليه بشكل كبير هذا الموسم، قبل هذه الإصابة التي تسببت في غيابه أكثر من ثلاثة أشهر حتى الآن.

 

اجتاز   يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  المعار لنادي الحزم السعودي الكشف الطبي الذي خضع له في الساعات القليلة الماضية عقب وصوله مؤخرا إلى السعودية ، من أجل إعلان انضمامه  الي فريق الحزم السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.


وكان مجلس إدارة نادي الزمالك وافق على إعارة يوسف إبراهيم " أوباما" إلى نادي الحزم في فترة الانتقالات الحالية مع وجود بند  بأحقية نادي الحزم في شراء اللاعب.

وكان اوباما خرج  من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

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