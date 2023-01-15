أنت صعيدي.. دونجا يوجه رسالة لنجم الزمالك بعد أزمة ليزر الشعر

وجه تامر عبد الحميد الشهير بدونجا نحم نادي الزمالك السابق رسالة قاسية الي مصطفى شلبي لاعب القلعة البيضاء بعد نشره صورا موخرا في جلسة ليزر لازالة الشعر.

قال تامر عبد الحميد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: يا مصطفى يا شلبى فيه حاجات تتنشر وفيه حاجات متتنشرش للجماهير كل حاجه محسوبه عليك ..

ده أكيد أول درس تتعلمه من ساعه ما جيت نادى الزمالك ولسه هتتعلم .

اضاف نجم الزمالك السابق : بس انت شكلك طيب وغلبان .. بس ممكن سؤال هو ايه الغرض من نشر صورة جلسة الليزر دى ؟؟؟

انا هرد مكانك .. ممكن يكون المركز اللى انت بتعمل عنده عايزك تعمله دعايه وقالك اعملى استورى وانت لبست فى الحيط ..

استطرد نجم الزمالك السابق : مفيش حد يضحك عليك بعد كده واعمل اللى انت عايزه ف حدود المسموح .. انت صعيدى.

غرامة على ثلاثي الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن قرار إدارة الكرة بالقلعة البيضاء بالاتفاق مع مجلس إدارة النادي عن تغريم ثلاثي الفريق " مصطفى شلبي وعبد الله جمعة ومحمد صبحي" مبلغ 300 ألف جنيه لكل لاعب.

يأتي ذلك بسبب استخدام اللاعبين مواقع التواصل الاجتماعي ونشر صور لهم أثناء إزالة الشعر بالليزر مما تسبب في غضب الجماهير تجاه اللاعبين في ظل النتائج المتراجعة للأبيض في الفترة الماضية.

وفي نفس الوقت يدرس الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا استبعاد مصطفى شلبي جناح الأبيض من التشكيل الأساسي خلال مباراة الفريق المقبلة أمام بيراميدز في كأس مصر لهذا السبب.

ازمة السنغالي نداي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، سبب تأخر انتظام السنغالي إبراهيما نداي مهاجم الزمالك، في تدريبات الزمالك طوال الفترة الماضية.

وكان إبراهيما نداي شارك في جزء من تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السبت، وأدى نداي فقرة التدريبات الفنية مع باقي اللاعبين، ليقترب من العودة بشكل تدريجي للمشاركة بصورة كاملة في التدريبات الجماعية، عقب انتهائه من البرنامج العلاجي الذي خضع له طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة التي كان يعاني منها.

وقال المصدر إن السبب كان يعود إلى فشل إبراهيما نداي في تجاوز أي اختبار طبي كان يخضع له، مشيراً إلى أن الاختبار الأخير نجح فيه وبناء عليه تقرر مشاركته في جزء من التدريبات الجماعية للزمالك على أن تتزايد أوقات مشاركته في التدريبات تدريجياً لحين أن يصبح لائقاً بدنياً وفنياً للعودة والظهور مع الزمالك من جديد في المباريات.

وكان مصدر داخل نادي الزمالك كشف في وقت سابق، طبيعة الإصابة التي تعرض لها نداي والتي تسببت في غيابه عن الزمالك منذ شهر أكتوبر الماضي، إذ كانت عبارة عن قطع في وتر منشأ العضلة الخلفية.

يذكر أن غياب نداي فترة طويلة تسبب في غضب جماهير نادي الزمالك بشدة خاصة أنها كانت تعول عليه بشكل كبير هذا الموسم، قبل هذه الإصابة التي تسببت في غيابه أكثر من ثلاثة أشهر حتى الآن.