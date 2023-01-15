تباين أسواق المال العربية بمستهل تعاملات الأسبوع

البورصة المصرية تربح 5 مليار جنيه

انخفاض مؤشر الأسهم السعودية

البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع



أغلقت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع على ارتفاع مؤشراتها بينما خيم اللون الأحمر على شاشات أسواق المال الخليجية عدا مؤشرا البحرين أغلقا على تباين فيما تستأنف الأسواق الإماراتية تداولاتها غدا الاثنين

ونستعرض خلال السطور التالية حركة التداول فى البورصات العربية .



بورصة مصر تغلق على ارتفاع

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعياً لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 025ر1 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 7ر1 مليار جنيه.



وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 06ر0 في المئة مسجلًا 25ر15561 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 18ر1 في المئة ليصل إلى مستوى 08ر2840 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا نحو 94ر0 في المئة لينهي التعاملات عند مستوى 54ر4274 نقطة.

البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.58 في المئة، ليصل عند مستوى 2639.44 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4.5 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 9.7 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3771 صفقة.



مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على تباين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,892.04 بارتفاع بلغ قدره 1.61 نقطة عن معدل الإقفال السابق ، فيما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 656.57 بانخفاض بلغ قدره 0.15 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوناً و85 ألفاً و423 سهماً بقيمة إجمالية بلغ قدرها 416 ألفاً و283 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 39 صفقة.

السوق السعودي يتراجع 0.16% بنهاية التعاملات

أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة اليوم الأحد باللون الأحمر، ليعود للخسائر، بضغط قطاعي المواد الأساسية والطاقة، وسط تراجع السيولة.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" متراجعاً بنسبة 0.16%، بخسائر بلغت 17.35 نقطة، هبط بها إلى 10,726.87 نقطة

وتراجعت قيم التداول إلى 3.49 مليار ريال، من خلال 141.86 مليون سهم، مقابل 5.16 مليارات ريال، بتداولات بلغت 186.39 مليون سهم، بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وجاء إغلاق 11 قطاعا باللون الأحمر، بصدار قطاع التطبيقات وخدمات التقنية الذي هبط 0.98%، وتراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.7%، وسجل قطاع الطاقة تراجعا نسبته 0.15%.

وأغلقت بقية القطاعات على ارتفاع، وتصدر قطاع السلع الرأسمالية المكاسب بارتفاع نسبته 0.74%، وارتفع قطاع الاتصالات 0.21%، وشهد قطاع البنوك ارتفاعا هامشيا بلغت نسبته 0.03%.

وعلى مستوى أداء الأسهم، شهد 133 سهماً أداء سلبيا بصدارة سهم "دله الصحية"، الذي هبط 2.66%، وجاء إغلاق 75 سهماً باللون الأخضر، تصدرها سهم "وفرة" بارتفاع نسبته 5.74%.

وسجل "الراجحي" أعلى قيمة تداول بـ 293.34 مليون ريال، وكانت أعلى الكميات لسهم "أمريكانا" بكمية بلغت 47.67 مليون سهم.

وفيما يخص السوق الموازي، أغلق مؤشر (نمو حد أعلى) مرتفعا 0.7%، بما يعادل 134.45 نقطة، ليصل إلى مستوى 19,367.21 نقطة.

وتصدر سهم "إنماء الروابي" المكاسب بارتفاع نسبته 9.44%، وسجل سهم "غاز" أعلى الخسائر بعد هبوطه 5.43%.

وأنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة الخميس الماضي، مرتفعاً 1.19%، ليعاود مكاسبه بعد جلستي تراجع، في ظل صعود جماعي للقطاعات الكبرى.

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على تراجع مؤشرها العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على تراجع مؤشرها العام، بمقدار 03ر17 نقطة، ما نسبته 24ر0 في المئة، ليصل إلى مستوى 44ر7114 نقطة، حيث تم تداول 7ر123 مليون سهم عبر 8885 صفقة، بقيمة 4ر45 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس بنسبة 19ر0 في المئة، ما يعادل 4ر10 نقاط، لينهي تداولاته عند مستوى 91ر5577 نقطة، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 2ر51 مليون سهم، بقيمة بلغت 9ر5 ملايين دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 2602 صفقة.

ونزل مؤشر السوق الأول بمقدار 8ر19 نقطة ليبلغ مستوى 41ر7875 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 25ر0 في المئة، من خلال تداول 5ر72 مليون سهم، عبر 6283 صفقة، بقيمة 5ر39 مليون دينار كويتي .

وخسر مؤشر (رئيسي 50) 3ر19 نقطة أو 34ر0 في المئة، ليبلغ مستوى 24ر5681 نقطة، من خلال تداول 6ر43 مليون سهم، عبر 1903 صفقات نقدية بقيمة 06ر5 ملايين دينار كويتي.

مؤشر بورصة قطر ينخفض بنسبة 0.26 %

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم على انخفاض بلغ قدرة 28.99 نقطة، أي ما نسبته 0.26 % ليصل إلى 10 آلاف و961.22 نقطة.

وتم، خلال الجلسة تداول 89 مليونا و883 ألفا و343 سهما، بقيمة بلغت 286 مليونا و94 ألفا و277.138 ريالا؛ نتيجة تنفيذ 10582 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 20 شركة، بينما انخفضت أسعار 23 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.



انخفاض مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.23%



أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4867.95 نقطة منخفضًا بـ 11.4 نقطة وبنسبة 0.23 بالمائة مقارنةً بآخر جلسة تداول والتي بلغت 4879.39 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و987 ألفًا و538 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 5.96 بالمائة مقارنةً بآخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و113 ألفًا و602 ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.035 بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.76 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 629 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 31.67 بالمائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 228 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 11.49 بالمائة، فيما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 401 ألف ريال عُماني وبنسبة 20.18 بالمائة