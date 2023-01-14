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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المصريون يستحوذون على 83% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

البورصة المصرية
البورصة المصرية

استحوذ المصريون على نسبة 83.4% من إجمالي تعاملات الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي.

واوضحت تداولات البورصة على مدار الأسبوع الماضي استحواذ الأجانب على نسبة 7.6%، والعرب على 9%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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وسجل الأجانب صافي بيع فى البورصة المصرية بقيمة 7.7 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيع بقيمة 36 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 

تعاملات المصريين 

ومثلت تعاملات المصريين 84.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.8%، وسجل العرب 8.6%.

سجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 258.5 مليون جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 85.7 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

البورصة تعاملات المصريين استحواذ الأجانب صفقات العرب الاسهم

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