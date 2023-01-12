رأس المال السوقي يزيد 6.5 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم بـ البورصة

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس جلسة نهاية الاسبوع ، وزاد رأس المال السوقي بنحو 6.5 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام 1.020 تريليون جنيه.

وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية صعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.15 %، ليغلق عند مستوى 15,551.47 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX50 بنسبة 0.89%، ليغلق عند مستوى 2,759.66 نقطة.

وتابعت رمسيس صعد المؤشر "WEI-EGX100" بنحو 0.16%، ليغلق عند مستوى 4,234.81 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.31 % ، ليغلق عند مستوى 19,086.92 نقطة، بينما هبط المؤشر EGX70 بنسبة 0.07 % ليغلق عند مستوى 2,807.08 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.08 %، ليغلق عند مستوى 6,406.24 نقطة.

واشارت حنان رمسيس أن تعاملات الأجانب والعرب سيطرت على الاتجاه البيعي ، مسجلين صافي بنحو 22.1 مليون جنيه، 7.7 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 29.6 مليون جنيه، وسجلت قيم التداولات اليوم بنحو 2.5 مليار جنيه، بعد التعامل على 580.9 مليون سهم، من خلال 71.3 ألف عملية منفذة.