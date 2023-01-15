موسيماني يخطف صفقة الأهلي الجديدة .. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية، عن توصل نادي أهلي جدة السعودي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لاتفاق مع صفقة الأهلي الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقالت صحيفة “البلاد” السعودية: “أن إدارة الأهلي السعودي توصلت لاتفاق مع اللاعب البرازيلي أمارال”.

وأضافت: “يصل أمارال إلى جدة خلال ساعات وسيتوجه إلى مقر النادي السعودي مباشرة؛ للتوقيع على عقود انضمامه للفريق”.

واختتمت: “أن التعاقد مع اللاعب أمارال بناء على رغبة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي السعودي، الذي أوصى ناديه بضرورة ضم اللاعب، مؤكدًا اقتناعه الشديد بقدراته التهديفية”.

صفقة الأهلي

يذكر أن بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن البرازيلي ماركوس أمارال، هداف الدوري الصيني، اقترب من الانضمام إلى الأهلي.