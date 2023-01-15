عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني يخطف صفقة الأهلي الجديدة .. تفاصيل

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية، عن توصل نادي أهلي جدة السعودي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لاتفاق مع صفقة الأهلي الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

txt

150 مليون جنيه.. شركة راعية تنعش خزينة النادى الأهلي

txt

فرمان جديد من كولر بشأن الراحلين عن الأهلي قبل السفر لمونديال الأندية

وقالت صحيفة “البلاد” السعودية: “أن إدارة الأهلي السعودي توصلت لاتفاق مع اللاعب البرازيلي أمارال”.

وأضافت: “يصل أمارال إلى جدة خلال ساعات وسيتوجه إلى مقر النادي السعودي مباشرة؛ للتوقيع على عقود انضمامه للفريق”.

واختتمت: “أن التعاقد مع اللاعب أمارال بناء على رغبة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي السعودي، الذي أوصى ناديه بضرورة ضم اللاعب، مؤكدًا اقتناعه الشديد بقدراته التهديفية”.

صفقة الأهلي

يذكر أن بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن البرازيلي ماركوس أمارال، هداف الدوري الصيني، اقترب من الانضمام إلى الأهلي.

الأهلى اهلي جدة بيتسو موسيماني الاهلي السعودي إدارة الأهلي صفقة الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللحظات الأخيرة لطائرة نيبال قبل تحطمها وموت جميع ركابها| فيديو

موسيماني يخطف صفقة الأهلي الجديدة .. تفاصيل

الأهلي بدون 8 لاعبين أساسيين أمام سموحة والزمالك.. ماذا سيفعل كولر؟

عاجل من الحكومة| تخفيض 50% لمدة 4 أشهر على سلع معارض أهلا رمضان

2080 للجرام.. سعر الذهب الان في مصر

بشرى للمواطنين.. تخفيضات كبيرة بالأسعار.. الزيت بـ 25 جنيها والأرز 10.5بالمجمعات الاستهلاكية

ملحقش يطلع.. هبوط سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في جميع البنوك

صفقة تحت السن.. وصول البطاقة الدولية لـ الغديري بعد انتقاله لنادي الزمالك

ترشيحاتنا

تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني

مفيش مخالفات .. 5 سيارات تحذرك من الإشارات المرورية متواجدة فى مصر

شروط يجب توافرها لتطوير التعليم الأساسي.. أستاذ بكلية تربية عين شمس يوضح

إمام إيراني كبير يزور إسرائيل سرا | تفاصيل

يا بخت اللي متجوزة محامي.. ياسمين عز: ضليع في اللغة وبيغازل بمصطلحات جديدة.. فيديو

لأصحاب الدخل المحدود.. سيارة فيات بـ 17 ألف جنيه فقط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترسوا.. جمال شعبان يحذر من تناول هذا النوع من المسكنات

احترس.. تناول هذه الفاكهة بكمية كبيرة يصيبك بهشاشة العظام

طريقة عمل مكرونة فيتوتشيني زي المطاعم الشهيرة

من غير فلوس.. مشروب سحري يقضي على البرد

فيديو

تصرف جنوني.. خليجي يقدم على بيع كليته بسبب المطرب عبد المجيد عبد الله

لم ينجوا أحد .. مشهد مرعب لـ تحطم طائرة نيبال

مفاجأة غير متوقعة في قضية مشرفة عمال بورسعيد.. تطورات جديدة

بيكيه يسخر من شاكيرا بعد أغنيتها الأخيرة وارتباطه بكلارا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ