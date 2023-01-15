وزير الرياضة يشيد بأداء منتخب اليد ببطولة العالم ويحفز اللاعبين للفوز باللقب

أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالأداء القوى الذى يقدمه منتخب مصر الأول لكرة اليد فى بطولة العالم المقامة بالسويد، وتحقيق فوز عريض على المنتخب المغربى فى المباراة التى جمعت بين المنتخبين الشقيقين اليوم، وانتهت بنتيجة 30/ 19 لصالح المنتخب الوطنى المصرى .

واستطاع المنتخب الوطنى بقيادة المدرب روبرتو باروندو جارسيا، تحقيق الفوز الثانى له على التوالى فى دور المجموعات ببطولة العالم ليرفع رصيده إلى ٤ نقاط تجعله فى صدارة المجموعة، جمعهم من الفوز على منتخبى كرواتيا والمغرب.

التواصل

وحرص وزير الشباب والرياضة على التواصل مع بعثة المنتخب الوطنى لكرة اليد؛ لحثهم على مواصلة التفوق والأداء المميز والفوز فى المباريات المقبلة، والتأهل إلى الأدوار التالية، والمنافسة على لقب البطولة.

أعرب الدكتور أشرف صبحى عن ثقته فى إمكانيات لاعبى المنتخب الوطنى لكرة اليد، وقدرتهم على تحقيق إنجاز تاريخي جديد لكرة اليد المصرية فى بطولة العالم.