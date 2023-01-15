مشروعات النواب: بروتوكول تعاون بين التنمية المحلية والشباب لدعم عربات الطعام المتنقلة

قال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن القانون 152 لسنة 2020 تضمن 108 مادة كلها مميزات وحوافز لدعم المشروعات الصغيرة ولدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.

جاء ذلك في كلمته خلال إجتماع لجنة المشروعات الصغيرة ، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد كمال مرعي و60 نائبًا - أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس- بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، بحضور عدد من رؤساء أجهزة المدن الجديدة ،ونواب المحافظين.

وأضاف النائب محمد كمال مرعي، في كلمته: أننا نحتاج سنوياً لتوفير مليون فرصة عمل وهذا القانون يساهم في توفير العديد من فرص العمل ويذلل العقبات أمام الشباب.

وأشار "مرعي" إلى أنه تم توقيع بروتوكول بين وزارتي التنمية المحلية والشباب والرياضة بشأن عربات الطعام المتنقلة للتسهيل علي الشباب في توفير فرص عمل.

وطالب "مرعي" رؤساء أجهزة المدن الجديدة بضرورة توفير أماكن بالمدن الجديدة مخصصة لعربات الطعام المتنقلة، حيث سيكون هناك نص الزامي بالقانون لذلك.

وقال "مرعي" إننا نهدف إلي تبسيط الإجراءات أمام الشباب في هذه الظروف الإقتصادية الصعبة ، وندرس مقترح أن يكون هناك نموذج موحد لعربات الطعام وكذلك تخفيض رسوم الكهرباء والماء بحيث تكون الفاتورة في نفس شريحة الاستهلاك المنزلي ، كنوع من الدعم للشباب.

من جانبها قالت د. هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب: "هدفنا الأساسي هو دعم الشباب ، لذا نطالب بأن تكون هناك رؤية أوسع في القانون للتعامل مع المنظومة الخاصة بعربات الطعام المتنقلة، مشيرة إلي أن هناك عربات تكون متنقلة خاصة بنواحي متعددة يمنن إدراجها في القانون.

فيما قالت المهندسة إيمان نبيل رئيس قطاع المشروعات والتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية، أنه منذ صدور القانون الخاص بعربات الطعام المتنقلة ،وهيئة المجتمعات العمرانية والمدن التابعة لها حريصة علي تنفيذ القانون وتم إصدار تراخيص بعدد من المدن الجديد، لافتة إلى أن هناك طلبات كثيرة مقدمة ولكن هناك صعوبات في المستندات المطلوبة التي تأخذ وقتا، لكن الأماكن متوفرة.

وطالب امين غنيم رئيس جهاز القاهرة الجديدة، بضرورة أن تكون عربات الطعام المتنقلة ذات لون مناسب ،وان عربة الطعام تختلف في لونها عن عربة المشروبات مقترحاً أن يتم تحديد الأماكن بعيدا عن المولات والأماكن المزدحمة ولكن في أماكن بها حركة بيع وشراء وأن يكون هناك نموذج موحد للسيارة بحيث يحافظ علي شكل المدينة، موضحاً أن هناك عربات قديمة من 60 سنة يقوم الناس بتشغليها كعربة طعام دون شروط وهذا لا يجوز.