بدون مكياج.. هاجر أحمد في سيلفي أمام المرآة في أحدث ظهور

شاركت الفنانة هاجر أحمد، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت هاجر أحمد عبر خاصية “الإستوري”، في سيلفي أمام المرآة، دون أن تضع مكياج علي وجهها، مرتدية بلوفر باللون الجملي.

وحل المطرب رامي صبري والفنانة هاجر أحمد، ضيوفا على الفنان أمير كرارة في برنامجه سهرانين، المُذاع عبر فضائية "أون إي".

وتحدثت الفنانة هاجر أحمد، عن بدايتها في مجال الفن، قائله: "كنت بحب التمثيل من صغرى"، موضحة: "من قبل المدرسة كان والدى بيروح يصلى في المسجد وكان بياخدنى عشان أصلى".

وأشارت إلي أن، المخرج تامر محسن ساعدها كثيرا في بداية مسيرتها الفنية، متابعة:" تجربتي مع تامر محسن في مسلسل هذا المساء كانت في غاية الأهمية".

وأكملت:" بداية عملي مع تامر محسن كانت لطيفة وأثر في مسيرتي وبعد عملي معاها تلقيت عروض فنية كثيرة".