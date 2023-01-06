كنت بعمل دور الشيطان .. هاجر أحمد : أهلي كانوا رافضين التمثيل.. فيديو

حل المطرب رامي صبري والفنانة هاجر أحمد ضيوفا على الفنان أمير كرارة في برنامجه سهرانين، المُذاع عبر فضائية "أون إي".

وتحدثت الفنانة هاجر أحمد، عن بدايتها في مجال الفن، قائله: "كنت بحب التمثيل من صغرى"، موضحه: "من قبل المدرسة كان والدى بيروح يصلى في المسجد وكان بياخدنى عشان أصلى".

وأشارت: "في المسجد كانوا بيعملوا أنشطة مين يعمل دور الملاك ومين الشيطان فكنت علطول معاهم، وكنت بعمل دور الشيطان أكتر عشان بيكون في أكشن".

وأضافت: "من صغرى كنت مرتبطة أوى بفيلم صغيرة على الحب وبشوف نفسى فيه"، مشيرة: "التمثيل كان مرفوض عند أهلي لأنهم كانوا قلقانين عليا بسبب أوقات التصوير، وأنا أصغر واحدة في إخواتى، فمهما كبرت أنا بالنسبة لهم صغيرة، لذلك أختى الكبيرة كانت بتيجى معايا التصوير توصلني وتستناني".