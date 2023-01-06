هاجر أحمد تكشف سبب تغيير اسم ابنتها من إيزابيلا لـ غالية .. فيديو

حل المطرب رامي صبري والفنانة هاجر أحمد ضيوفا على الفنان أمير كرارة في برنامجه سهرانين، المُذاع عبر فضائية "أون إي".



وكشفت الفنانة هاجر أحمد، سبب تغيير اسم ابنتها من "إيزابيلا" إلى "غالية"، وسبب اختيارها اسم "إيزابيلا"، في البداية.

وقالت : "أنا كان نفسى أسميها إيزابيل لأنى كنت بعمل مسرح إسباني وكان عجباني الشخصية اللى بعملها وكان اسمها إيزابيل، وكنت مقررة أسمى بنتي بالاسم ده".

وأشارت إلى أن زوجها قال لها: "إيزابيلا إيه اللي عايزة تسميها"، مضيفه أن زوجها قام بتغيير اسم ابنتها يوم تسجيلها في السجل المدني وقال لها: "إيه رأيك في اسم غالية"، فأعجبت به وتم إطلاقه عليها.