10 تحذيرات لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوى في الامتحان

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط، في بيان صاظر عنها بعض الارشادات والتحذيرات لكلا من أولياء الامور وطلبة الصفين الاول والثانى الثانوي.

جاء فيه، انه قبل الامتحان الالكترونى برجاء اتباع هذه التعليمات الهامة جدا جدا والتى اجمع عليها كل مسئولى المنظومة فى كل محافظات الجمهورية بعد تجربة الامتحانات التجريبية.

1-ممنوع ولمصلحتك وضع اى برنامج او ملف اوتهكير التابلت او العبث ببرامج التابلت أو تغيير في البروكسي لان كل هذا يؤثر على منصة الامتحان وستخرج من الامتحان ولن تدخل الا عن طريق مسئول الIT

2-ضرورة تحديث التابلت وخاصة منصة الامتحان تكون v1.6.9

3-عدم فتح الكتب الدراسية الإلكترونية على التابلت أو فتح نوافذ او استخدام اى برامج وقت الامتحان وسوف تتسلم ورقة مفاهيم لكل مادة

4-عدم تغيير مود التابلت إلى الشاشة السوداء وكذلك عدم إلغاء شريط المهام أسفل شاشة التابلت الخاص بالتنقل بخطوة للخلف، وبه شكل مربع ودائرة، وعلى كل طالب غير إعدادات هذا الشريط للسحب استعادتها ليظهر أسفل الشاشة.

5-شحن بطارية التابلت وزيادة زمن توقف الشاشة إلى الحد الأقصى و هو ٣٠ دقيقة

6-كتابة كود الامتحان المسلم لك بطريقة سليمة وكذلك الباسورد



7-عدم تقسيم الشاشة على المنصة لأن تقسيمها سوف يغلق الامتحان، مما يترتب عليه الخروج من الامتحان



8-بعد أن تنتهى من حل الاسئلة ضرورة ان تقوم بالضغط على انهاء او تسليم وفى حالة نسيانك اى سؤال تقوم المنصة بتنبيهك بأن هناك اسئلة لم تحل ويجب عليك الرجوع لحلها

9-لاتخرج من اللجنه او من المدرسة نهائيا الا بعد ان تضغط على زر تسليم الامتحان وتظهر لك رسالة بأن الامتحان تم تسليمه بنجاح

10-نكرر ثم نكرر لاتخرج الا بعد التأكد من تسليم الامتحان وفى حالة وجود اى مشكلة وخاصة عدم تسليم الامتحان لاتغادر اللجنه ولا المدرسة وتوجه الي مسؤل ال IT بالمدرسة.