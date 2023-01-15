عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع وإصابة 7 أشخاص في تصادم توكتوك بموتوسيكل في دمياط الجديدة

احد الضحايا
احد الضحايا

لقى 3 شباب مصرعهم وأصيب 4 آخرين في حادث تصادم، وقع على طريق المطار بمركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط.

تلقى اللواء حسام الباز مدير أمن دمياط بلاغات بوقوع حادث تصادم على طريق المطار بمركز كفر البطيخ، المؤدى لمدينة دمياط الجديدة أدى إلى وفاة 3 شباب وإصابة 4 آخرين.

المتوفون هم: محمد ياسر نبهان وإبرهيم جبل وإبراهيم صيام 
والمصابون: حسن عبد الله عبد النبى عريضة 18عاما ويعمل فلاح ومقيم العريضة كفر البطيخ، حمدى عاطف عبد النبى عريضة 20 عاما ويعمل فلاح ومقيم العريضة كفر البطيخ، أمين أحمد أمين عتمان 22 عاما ويعمل سائق توك توك ومقيم العوامر طريق الميناء كفر البطيخ، إبراهيم محمد رفعت صيام 18 عاما ويعمل منجد ومقيم الهواشم كفر البطيخ.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الأزهر بدمياط الجديد، وتحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابه العامه لمباشرة التحقيق. 

وكيل "تعليم دمياط" يتابع سير امتحانات النقل من غرفة العمليات

FB_IMG_1673738708238
FB_IMG_1673738708238
FB_IMG_1673738704531
FB_IMG_1673738704531
دمياط الأزهر حادث تصادم أطفال النيابة العامة دمياط الجديدة اصطدام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خسارة بالثلاثة| 15 يوما تحسم مصير محمد صلاح مع ليفربول .. وهذه وجهته المقبلة

امتداد منخفض جوي | الأرصاد : احذروا أمطارًا رعدية في هذا الموعد

سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم السبت 14-1-2023

الأرصاد تحذر: منخفض جوي وأمطار رعدية بهذه المناطق

المحظورات الثلاثة.. رسالة من الحكومة للمواطنين بشأن أسعار الخبز والكهرباء والسولار

وفاء حتى الموت.. وفاة زوج بعد ساعات من تشييع جثمان زوجته

محدش هيقربله.. أحمد موسى يكشف مفاجأة عن سعر رغيف العيش| فيديو

الأهلي مهدد بالهبوط للدرجة الرابعة بسبب كهربا.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

وكيل "تعليم دمياط" يتابع سير امتحانات النقل من غرفة العمليات

مياه دمياط: لقاءات جماهيرية وجولات ميدانية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

ترشيحاتنا

بعد قليل.. القمر يصل إلى لحظة التربيع الثاني والأخير

طرق الحجز الإلكتروني لـ شقة بمقدم 60 ألف جنيه.. تفاصيل

الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا حول ثواب قيام الليل

غدا.. لقاء سويدان تكشف عن سر خطير

احترس في شبابك.. التوتر والعصبية والإرهاق تصيبك بمرض خطير

تراجعت في اللحظة الأخيرة.. روسيا ترفض إتمام صفقة لتبادل الأسرى مع أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلم حياتي .. حكاية رجل أنفق 14 ألف دولار ليتحول إلى كلب

مشروب بسيط.. يخلصك من دهون البطن الحشوية بسرعة مذهلة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن خروج الأطفال غدًا في هذه الأماكن

لأطول فترة ممكنة .. تعلمي الطريقة الصحيحة لحفظ الخس

فيديو

شقيقتي طلبت مني حذفه|وفاء سالم تكشف رد فعل أقاربها على فيديو تعرضها للتحرش

البلدي بـ75 جنيهًا.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق وطرح لحوم بتخفيضات 30%|تغطية خاصة

حقيقة وقف بطاقات التموين ومنع صرف السلع لتلك الفئات.. تغطية خاصة

عشان مؤدب .. اعترافات امرأة تخلصت من زوجها بالاشتراك مع عشيقها |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ