مصرع وإصابة 7 أشخاص في تصادم توكتوك بموتوسيكل في دمياط الجديدة

الأحد 15/يناير/2023 - 03:34 ص 1/15/2023 3:34:00 AM

لقى 3 شباب مصرعهم وأصيب 4 آخرين في حادث تصادم، وقع على طريق المطار بمركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط.

تلقى اللواء حسام الباز مدير أمن دمياط بلاغات بوقوع حادث تصادم على طريق المطار بمركز كفر البطيخ، المؤدى لمدينة دمياط الجديدة أدى إلى وفاة 3 شباب وإصابة 4 آخرين.

المتوفون هم: محمد ياسر نبهان وإبرهيم جبل وإبراهيم صيام

والمصابون: حسن عبد الله عبد النبى عريضة 18عاما ويعمل فلاح ومقيم العريضة كفر البطيخ، حمدى عاطف عبد النبى عريضة 20 عاما ويعمل فلاح ومقيم العريضة كفر البطيخ، أمين أحمد أمين عتمان 22 عاما ويعمل سائق توك توك ومقيم العوامر طريق الميناء كفر البطيخ، إبراهيم محمد رفعت صيام 18 عاما ويعمل منجد ومقيم الهواشم كفر البطيخ.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الأزهر بدمياط الجديد، وتحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابه العامه لمباشرة التحقيق.

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