نجم الزمالك السابق يرفض رحيل فيريرا في منتصف الموسم

أكد عفت نصار نجم فريق الزمالك السابق أنه يرفض رحيل البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض في منتصف الموسم الجاري.

وقال عفت نصار نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" أرفض رحيل فيريرا في منتصف الموسم ومن وجهة نظري أن البرتغالي "فيريرا" يعمل تحت ضغوطات كبيرة في الوقت الحالي مع فريق الزمالك ".

وتابع:"وجود اسماعيل يوسف مكسب كبير لجهاز الزمالك ولم شمل اللاعبين في الوقت الحالي.

وأضاف أن محمد عبد الشافي لا يجيد النواحي الدفاعية ويجب أن يعالج الجهاز الفني هذا الأمر في الفترة القادمة .