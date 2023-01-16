مدة صلاحية المراهم والكريمات بعد أول استخدام.. تعرف عليها

تختلف مدة صلاحية الأدوية بعد فتحها من نوع إلي آخر، و حرصت هيئة الدواء المصرية على عمل دليل مبسط يتم من خلاله عرض بعض الأمثلة المهمة التي يجب أن يعرفها المواطن ليتمكن من التعامل مع الأدوية بطريقة سليمة وآمنة وفعالة.

وقالت هيئة الدواء ، إن مدة صلاحية الكريم الذي يأتي على شكل أنبوب بعد الفتح بتكون ٦ أشهر، أو حسب توصيات الشركة المصنعة، إذا كانت المدة أقصر. أما الكريم الذي يأتي على شكل علبة بتكون مدته شهرا واحدا بعد الفتح.

وأشارت هيئة الدواء المصرية ، إلي ان المرهم على شكل أنبوب تكون مدة صلاحيته ٦ أشهر من الفتح، أو حسب توصيات الشركة المصنعة إذا كانت المدة أقصر.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية ان المرهم على شكل علبة فتكون مدة الصلاحية ٣ أشهر من تاريخ الفتح، أو حسب توصيات الشركة المصنعة إذا كانت المدة أقصر.