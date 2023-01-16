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برلمان

البرلمان يوافق نهائيا على الترخيص للوزير المختص بالتعاقد مع الهيئة العامة للبترول

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب

وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتدوشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1994 والقانون رقم 89 لسنة 2018 (ج.م.ع).

وأعلن النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، موافقته على قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتدوشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1994 والقانون رقم 89 لسنة 2018 (ج.م.ع).

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية والاتفاقيات السابقة التي تم إقرارها مهمة وزادات أهميتها بسبب الظروف الاقتصادية والتحديات التي تواجه العالم كله.

وطالب قرقر، وزارة البترول إلى مزيد من هذه الاتفاقيات، لزيادة معدلات التنقيب والبحث على البترول، لاسيما وأن قطاع البترول من القطاعات التي تؤدي لمزيد من العملة الصعبة في ظل توجيهات القيادة السياسية عقب ترسيم الحدود البحرية.

وشدد وحيد قرقر، على وزارة البترول أن تطلع بدورها في توجيه الشركات العاملة في القطاع بالعمل على تقديم الخدمات والمشاركات المجتمعية وتوفير التمويلات للمشروعات الخدمية لتوفير فرص العمل والقيام بدورها في النشاط الاجتماعي، خصوصا في المناطق التي يوجد بها حقول بترول.

الجلسة العامة بمجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى الهيئة المصرية العامة للبترول منطقة شمال سيناء البحرية شركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد

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