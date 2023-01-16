أسطول سيارات.. تطورات مثيرة في التحقيق مع البلوجر أندرو تيت

تواصل الشرطة الرومانية التحقيق مع بطل “الكيك بوكسينج" السابق أندرو تيت، وحتى الآن تم الاستيلاء على أسطول من السيارات الفاخرة من مجمعه في بوخارست، بالإضافة إلى 7 عقارات أخرى من بينهم فيلا تم تجديدها حديثا.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تضمنت ممتلكاته فيلا تم تجديدها حديثا أسفل جبال الكاربات، وتعكس ممتلكاته ثروة مثيرة للجدل .

ويرى البعض مصادرة السيارات كعلامة على أن السلطات الرومانية تستعد للمرحلة التالية في هذه القضية، مثل تأمين الأصول كضمان ضد مطالبات التعويض المحتملة من الضحايا.

وذلك في حالة اتهام أندرو تيت أو شقيقه تريستان بالتهريب، ويُنظر إلى المداهمات على سبع عقارات أخرى الأسبوع الماضي على نطاق واسع على أنها علامة على أن المحققين يوسعون بحثهم عن أدلة في القضية.

وداهمت الشرطة فيلا تيت مؤخرًا يوم الخميس، وأبراج فوق المنازل المحيطة بها، وحظائر صغيرة تحيط بالممتلكات.

وقال الجيران هنا إن العقار تم تجديده بالكامل العام الماضي، ولم يكتمل إلا قبل بضعة أشهر.

وأضاف جاره: "طلب مني الرجل المسؤول عن البناء أن أعمل على الكهرباء، لكن عندما أوضحوا ما يريدون ، أخبرتهم أن الأمر يفوق معرفتي بكيفية تنفيذه".

وتابع: “في الداخل، يوجد بالمنزل كل وسائل الراحة التي يمكنك التفكير فيها، إنها فاخرة للغاية، ومقسمة إلى شقق”.

وتستمر التحقيقات لمعرفة كيف كسب أندرو تيت أمواله باعتبار هذا الجزء الهدف الأساسي من التحقيق.