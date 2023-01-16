رئيس التجارة الداخلية بالتموين يحذر من الشائعات حول معارض "أهلا رمضان"

حذر رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين عبد المنعم خليل من عواقب الانسياق وراء الشائعات التي أفادت بعدم توافر السلع الأساسية والاستراتيجية في منافذ "أهلا رمضان" التي انطلقت منذ بداية شهر يناير من العام الجاري، لما لها من آثار وصفها بـ"الكارثية" على البلاد.

وشدد خليل ـ في مقابلة خاصة مع قناة (دي إم سي) اليوم /الإثنين/ ـ على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة لزيادة أسعار سلعة ما مثل ما حدث في منتجات الشاي والبن في الفترة الماضية.

وأكد خليل حرص الدولة الدائم على توفير كافة أنواع السلع الاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة عن السوق خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر على دول العالم أجمع بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية والتضخم، وخير دليل على ذلك الإعلان عن انطلاق معارض "أهلا رمضان" قبل حلول شهر رمضان المبارك بحوالي 3 شهور في جميع المحافظات والقرى والمراكز.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع بعض شركات منتجات الزيوت والألبان والبقوليات والأرز عقب إخراج السلع الخاصة بها من الموانئ بشكل فوري على توفير هذه السلع في معارض "أهلا رمضان" بأسعار مخفضة عن السوق بحوالي من 20 إلى 30 في المائة، مؤكدا أن معرض "أهلا رمضان" الذي تم افتتاحه أمس في منطقة فيصل شهد إقبالا غير عادي من المواطنين على كافة المنتجات من بينها اللحوم والأسماك والدواجن.

وبشأن حل أزمة الأعلاف، أوضح أن وزارة التموين بدأت في طرح الذرة الصفراء من خلال مصادرها لسد الثغرة أمام المحتكرين لفول الصويا والذرة في البلاد.

وأشار إلى أن وزارة التموين شنت حملات في كافة المحافظات تمكنت من خلالها من ضبط كميات كبيرة من الذرة والصويا كانت محتكرة من بعض الشركات لبيعها بأسعار مضاعفة، مؤكدا أن الوزارة ستطرح هذه المضبوطات للمواطنين بأسعارها العادلة.