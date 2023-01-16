من مَزارع | مسلحون يخطفون 50 امرأة في بوركينا فاسو

ذكرت حكومة بوركينا فاسو في بيان، صباح اليوم الإثنين إن إسلاميين مسلحين خطفوا 50 امرأة في إقليم سوم أثناء يومي 12 و 13 يناير الشهر الجاري.

وقام مسلحون بخطف النساء أثناء قيامهن بالعمل في المزارع، وأورد بيان الحكومة “بدأ البحث بهدف العثور على جميع الضحايا الأبرياء سالمين”.

وذكرت وكالة “فرانس برس”، نقلا عن مسؤولين محليين وسكان، أنه تم اختطاف حوالي 60 امرأة من قرية أربيندا في شمال بوركينا فاسو، مشيرة إلي تمكن البعض من الفرار.

وحسب تصريحات عدد من السكان والمسؤولين المحليين الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، فقد تم اختطاف مجموعة من حوالي 40 امرأة على بعد عشرة كيلومترات جنوب شرق أربيندا، ومجموعة أخرى من 20 امرأة في اليوم التالي شمال هذه المنطقة.