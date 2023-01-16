طرق طبيعية وفعالة لعلاج البشرة الجافة في الشتاء

سواء كان ذلك بسبب الشيخوخة أو حالة الجلد الأساسية أو العوامل البيئية، فإن جفاف الجلد يمكن أن يكون مزعجًا ومثيرًا للحكة.

وهناك مجموعة من العلاجات المتاحة لعلاج البشرة الجافة في المنزل - ولكن أيها أكثر فاعلية.

طرق طبيعية لعلاج جفاف البشرة

1. زيت بذور عباد الشمس

وجدت دراسة أن زيت بذور عباد الشمس يحسن الترطيب عند استخدامه كمرطب على أذرع المشاركين.

وجدت نفس الدراسة أن زيت الزيتون، أضر بالفعل بحاجز الجلد ، مما يشير إلى أنه ليست كل الزيوت الطبيعية مناسبة للاستخدام كمرطبات.

2. زيت جوز الهند

زيت جوز الهند من الزيوت الطبيعية الأخرى التي تعمل بشكل جيد لعلاج البشرة الجافة، وجد أن زيت جوز الهند آمن وفعال مثل الفازلين لعلاج البشرة الجافة، وجد أنه يحسن ترطيب البشرة بشكل كبير ويزيد من عدد الدهون (الدهون) على سطح الجلد.

المصدر Midecal news today