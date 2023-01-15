عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الحلبة باللبن؟

الحلبة باللبن
الحلبة باللبن

الحلبة عشب من نفس عائلة فول الصويا، ويستخدم الناس بذوره وأوراقه وأغصانه وجذوره الطازجة والمجففة كتوابل وعامل منكه ومكمل غذائي. 

في حين أن المزيد من البحث، تظهر بعض الدراسات أن الحلبة قد يكون لها فوائد صحية متنوعة.

txt

أغربها النعاس.. تناول هذه الفاكهة الشتوية بكثرة يصيبك بأمراض مختلفة

txt

أهمها صحة القلب.. احرص على تناول طفلك هذه الفاكهة

فوائد تناول الحلبة باللبن

تحتوي الحلبة على العديد من العناصر الغذائية الأساسية، والتي تساعد في جعلها من مضادات الأكسدة القوية .

بعض هذه العناصر الغذائية تشمل:

الكولين
اينوزيتول
البيوتين
فيتامين أ
فيتامينات ب
فيتامين د

ومع ذلك، فاستخدم الناس الحلبة بأشكال مختلفة لمئات أو ربما آلاف السنين لعلاج مجموعة واسعة جدًا من الحالات، مثل:

مشاكل في الجهاز الهضمي، بما في ذلك الإمساك وفقدان الشهية والتهاب المعدة

إنتاج حليب الثدي وتدفقه
داء السكري
انخفاض هرمون التستوستيرون أو الرغبة الجنسية
حيض مؤلم
سن اليأس
التهاب المفاصل
ضغط دم مرتفع
بدانة
مشاكل في التنفس
أداء تمرين منخفض
قرحة المعدة
جروح مفتوحة
ألم عضلي
الصداع النصفي والصداع
آلام الولادة

الحلبة الحلبة باللبن فوائد الحلبة باللبن اضرار الحلبة باللبن قرحة المعدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

520 جنيهًا.. تراجع أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21 الآن

قرار عاجل ضد نجل رجل أعمال شهير بالسجن المشدد 3 سنوات

ملحقش يطلع.. هبوط سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في جميع البنوك

المؤبد للمقاول الهارب محمد علي و٣٧ آخرين في قضية الجوكر

الأهلي بدون 8 لاعبين أساسيين أمام سموحة والزمالك.. ماذا سيفعل كولر؟

ابن سفاح| هل يحول عشيق قاتلة امها في بورسعيد إلى الجنايات؟

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

موقع عالمي يكشف مفاجأة جديدة بشأن انتقال موليكا إلى الأهلي

ترشيحاتنا

رسميا| الكويت تستضيف خليجي 26 وعمان نسخة 27

مفاجأة..نوال الزغبي تكشف عن وظيفة أبنها|فيديو

قضية الجوكر.. إدراج محمد علي المقاول الهارب على قوائم الإرهاب

رئيس "عين شمس": عمليات زراعة الأعضاء بدأت في مصر منذ عشرات السنوات

صحف السعودية.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى.. وبايدن يعلن الطوارئ في كاليفورنيا.. وأصل آسيوي لملكة جمال الكون

بمستشفى عين شمس.. خدمة طبية مجانية مدى الحياة لأسرة أول حالة زراعة رئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الحلبة باللبن؟

حسناوان تمثلان العرب في مسابقة ملكة جمال الكون.. من هما؟ شاهد

السيدات فقط.. تناول البامية يحميكي من مرض خطير

شاهد| نزيل يقتحم فندقا فخما في الصين بسيارته لسبب غريب

فيديو

بيكيه يسخر من شاكيرا بعد أغنيتها الأخيرة وارتباطه بكلارا.. فيديوجراف

350 جنيها من الدولة للأطفال.. تعرف على الفئات المستحقة

شاهد| نزيل يقتحم فندقا فخما في الصين بسيارته لسبب غريب

تراجع الدولار ومفاجأة بسعر الذهب| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ