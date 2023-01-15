ماذا يحدث للجسم عند تناول الحلبة باللبن؟

الحلبة عشب من نفس عائلة فول الصويا، ويستخدم الناس بذوره وأوراقه وأغصانه وجذوره الطازجة والمجففة كتوابل وعامل منكه ومكمل غذائي.

في حين أن المزيد من البحث، تظهر بعض الدراسات أن الحلبة قد يكون لها فوائد صحية متنوعة.

فوائد تناول الحلبة باللبن

تحتوي الحلبة على العديد من العناصر الغذائية الأساسية، والتي تساعد في جعلها من مضادات الأكسدة القوية .

بعض هذه العناصر الغذائية تشمل:

الكولين

اينوزيتول

البيوتين

فيتامين أ

فيتامينات ب

فيتامين د

ومع ذلك، فاستخدم الناس الحلبة بأشكال مختلفة لمئات أو ربما آلاف السنين لعلاج مجموعة واسعة جدًا من الحالات، مثل:

مشاكل في الجهاز الهضمي، بما في ذلك الإمساك وفقدان الشهية والتهاب المعدة

إنتاج حليب الثدي وتدفقه

داء السكري

انخفاض هرمون التستوستيرون أو الرغبة الجنسية

حيض مؤلم

سن اليأس

التهاب المفاصل

ضغط دم مرتفع

بدانة

مشاكل في التنفس

أداء تمرين منخفض

قرحة المعدة

جروح مفتوحة

ألم عضلي

الصداع النصفي والصداع

آلام الولادة