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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: عام 2023 يحتاج مضاعفة جهود المجتمع المدني لمواجهة التحديات الراهنة

النائبة ايلاريا سمير
النائبة ايلاريا سمير حارص

ثمنت النائبة إيلاريا سمير حارص عضو مجلس النواب، إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي مبادرة "خيرك سابق"، والتي تشمل 5 ملايين مستفيد على  مستوى الجمهورية، منوهة أن هذه المبادرة تأتي امتدادا للأعمال الخيرية التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، مشيدة بأدوارهما المتعددة في المشاركة المجتمعية ومساندة الدولة في الوصول للأسر الأكثر احتياجا والفقيرة من أجل دعمهم في مواجهة التحديات.

وتابعت “حارص” في تصريحات صحفية”: أن توقيت إطلاق مبادرة "خيرك سابق"  بالغ الأهمية، بالإضافة إلى أنها جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، عن طريق الوقوف بجانب الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا ومساندتهم، لتجاوز التحديات الراهنة.

وأكملت عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على دور وأهمية التحالف الوطني للعمل الأهلي، وذلك باعتباره ركن أساسي في عملية التنمية بالدولة، وداعما لمنظومة الحماية الاجتماعية، عن طريق التكاتف مع جهود الحكومة والقطاع الخاص.

ونوهت النائبة إيلاريا سمير حارص انه من المتوقع أن يشهد العمل الأهلي في مصر مزيدا من الاهتمام والدعم بشكل أكبر خلال 2023، عن طريق تعزيز وتوسيع نشاطاته  وذلك لدعمه توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تقديم الدعم للفئات الأكثر استحقاقا.

وأشارت عضو مجلس النواب أنه تم إعلان  2022 عاما للمجتمع المدني، لأدواره المتعددة في تحقيق التنمية وترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة، ولكن عام 2023 يحتاج لجهود أكبر من مؤسساته، لاختلاف الظروف وصعوبتها وهو ما يلقي مسؤولية كبيرة عليها.

مجلس النواب القطاع الخاص الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمعيات الأهلية توجيهات الرئيس مبادرة خيرك سابق

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