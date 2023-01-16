عقد الاجتماع التنسيقي الأول للمرحلة الثانية من مبادرة شباب من أجل التنمية بالمنصورة

انعقد اليوم الاجتماع التنسيقي الأول للمرحلة الثانية من مبادرة شباب من أجل التنمية بجامعة المنصورة.

وتم اللقاء بحضور محمد الألفي مدير المركز ود. سماح السعيد نائب المدير ومنسق المبادرة.

وتناول اللقاء فكرة عامة عن المبادرة ومسارات المشاركة بالمرحلة الثانية.

وقام الدكتورإسلام الحديدي المدرس المساعد بكلية التجارة بالتحدث عن فريقه وفوزهم بالمركز الأول في المرحلة السابقة بورقة سياسات "التهرب الضريبي لأصحاب المهن الحرة الغير تجارية" تحت إشراف الدكتور أسامة النقراشي.

كما تحدثت د. أمل نافع المعيدة بكلية التربية عن مشروع "تطوير نظام للري ذكي وصديق للبيئة" والحاصل علي المركز الرابع بالمشروعات التنموية علي المستوي الوطني وتحت اشراف الدكتور أحمد القناوي الاستاذ المساعد بكلية التربية.

الجدير بالذكر أنه قد تم زيادة عدد الفرق المشاركة لتصبح ٢٢ بدلا من ١٠ منقسمة الي ١٣ مشروع تنموي و٩ اوراق سياسات.

كما تم زيادة المشرفين الأكاديميين ليصبح ٢٢ بدلا من ١٠ بالعام الماضي. ومن المتوقع عقد احتفالية تدشين المرحلة الثانية من المبادرة خلال شهر فبراير المقبل.