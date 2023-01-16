ليس من خلق النبي .. رمضان عبدالمعز يحذر من الدعاء على الناس

حذر الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، من الدعاء على أحد، لافتا إلى أن هذا الأمر ليس من خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يدعوا حتى على المشركين الذين أذوه.

الدعاء على أحد

وتابع رمضان عبدالمعز، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "عندنا أخ بيدعى على اخوه وأم بتدعى على أبنائها، والناس بتدعى على بعض ليه هذا الأمر ليس من أخلاق سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، الذى بعث ليتمم مكارم الأخلاق، فمكارم الأخلاق والتقلد بسنة سيدنا النبى تجعلك من صحبته فى الجنة".

واستكمل رمضان عبدالمعز: "مش عارف بيعملوها ازاى دى تلاقى حد بيحج بيت ربنا ويدعى على أخته او أخوه أو جاره، ليه متعرفش تعمل بسنة سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، فى أصعب يوم مر عليه فى حياته كلها يوم كان يدعو أهل الطائف للإيمان فاذوه، فقل له الصحابة ادعو عليهم يا رسول الله، قال ما بعثت سبابا ولا لعانا، بل ساقوم بالدعاء لهم بالهداية".

أوضح رمضان عبدالمعز: "اى حد مضايقك اوعى تدعى عليه ادعي له بالهداية وصلاح الحال، ادعى لابنك أو أخوك أو أختك أو جارك ".



كثرة السجود طريق مرافقة النبي فى الجنة

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن كثرة السجود تجعل العبد رفيقا لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة.

وقال رمضان عبدالمعز خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع على فضائية «DMC»، أمس الأحد: «ربيعة بن كعب الأسلمي كان خادم رسول الله، وكانت مهمته إحضار الماء للرسول للوضوء، وفي يوم من الأيام قال له النبي يا ربيعة أطلب، فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة.

وتابع: «فرد عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يا ربيعة أو غير ذاك، فقال له لا بل مرافقتك في الجنة، فرد عليه النبي قائلًا فأعني على نفسك بكثرة السجود»، مؤكداً أهمية انتظار الصلاة بعد الصلاة، وكذلك المحافظة على صلاة السنن والرواتب، وركعتين سنة الوضوء، مشيرًا إلى أن النبي محمد كان قرة عينه في الصلاة، متابعًا: «النبي قال في حديث رواه الترمذي: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة».

واستكمل: «النبي عليه الصلاة والسلام حبب إليه من الدنيا 3 أشياء الطيب يعني الرائحة الحلوة، والنساء وعدم إيذائهم، وجُعلت قرة عينه في الصلاة، كانت كل حاجة لها عند صلاة».