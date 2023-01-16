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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في المهد بكفر الشيخ

إزالة تعديات
إزالة تعديات

واصل مجلس مدينتي مطوبس بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، شن الحملات المكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، في المهد، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمرور والمتابعة المستمرة، بشأن إزالة أي تعدٍ علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

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قاد ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، حملة لإزالة حالات مبانيه مخالف في قرية برمبال، منها حالة بناء بلوك أبيض في أرض زراعية في قرية برمبال، وإزالة شمل مباني معد للبناء في قرية برمبال، وإزالة مبان بالطوب الأحمر في المهد، بوجود قوة من شرطة مطوبس البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 كما تابع خداش، ردم أرض زراعية بعد حفرها لعمل شمل خرساني معد للبناء وتسليمها لمدير الجمعية الزراعية لمنع التعدي عليها.
 

وتابع أحمد عيسى، القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة بلطيم، إزالة حالة تعدٍ بتبوير قطعة زراعية بزمام جمعية الشيخ مبارك الزراعية، لإقامة مبنى مخالف دون ترخيص، فتم رفع كافة التعديات والإشغالات وتحرير محضر لصاحب المبنى والمقاول القائم بالأعمال، وذلك في إطار التصدي لأي محاولات للبناء المخالف وإزالتها في المهد وعدم التهاون واتخاذ إجراءات رادعة حيال المخالفين.

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