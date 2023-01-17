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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبل انطلاقها غداً| ننشر جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القاهرة

جدول امتحانات الشهادة
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة

تنطلق غدا، الأربعاء الموافق 18 يناير 2023، امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القاهرة، وفقا للجدول المعتمد رسميا، والذي أعلنته مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة.

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ومن المقرر أن يبدأ طلاب محافظة القاهرة غدا، الأربعاء، امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

وتستمر امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في مدارس محافظة القاهرة حتى الأربعاء 25 يناير 2023.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة 

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة 

الأربعاء 18 يناير 2023: اللغة العربية والخط والإملاء + التربية الدينية.

السبت 21 يناير 2023: الدراسات الاجتماعية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الأحد 22 يناير 2023: الجبر والإحصاء + التربية الفنية.

الاثنين 23 يناير 2023: اللغة الأجنبية.

الثلاثاء 24 يناير 2023: الهندسة.

الأربعاء 25 يناير 2023: العلوم.

الفئات المسموح لها بالتقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

أعلنت مديريات التربية والتعليم الفئات المسموح لها بالتقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2023. 

وقالت مديريات التربية والتعليم، إن الفئات المسموح لها بالتقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 تتمثل في:

  • الطلاب النظاميون المقيدون قيدا قانونياً بالصف الثالث الإعدادي والمنقولون من الصف الثاني الإعدادي بمدارس التعليم الأساسي التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم.
  • طلاب المنازل: من سبق له دخول امتحان إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ورسب فيها عامين 2021 وعليه تقديم بيان رسوب عن كل سنة من كلتا السنتين.
  • الطالب الراسب عام 2021 وما قبلها ولم يتقدم للامتحان عام 2022: عليه تقدم بيان رسوب للعام الدراسي 2021 وكتابة إقرار بعد تقدمه للعام الدراسي 2022.
  • الطالب الراسب لأعوام تسبق 2022: وعليه تقديم بيانين رسوب عن آخر عامين تقدم للامتحان فيها وبيان عدم تقدم (يكتفي بآخر عامين).
  • الطلاب الناجحون في امتحان النقل منازل من الصف الثاني الإعدادي إلى الصف الثالث الإعدادي بشرط ألا تقل سن الطالب عن 14 عاما في أول أكتوبر عن السنة المراد التقديم فيها.
  • الطلاب الراسبون في الشهادة الإعدادية الأزهرية وعليهم تقديم بياني رسوب من المنطقة الأزهرية.
  • طلاب ناجحون في امتحان شهادة إتمام الدراسة ويرغبون التحسين: ويشترط أن يكون نجاحهم في العام السابق مباشرة للعام المراد التقدم للامتحان فيه، وألا يكون الطالب مقيداً بإحدي المدارس (الثانوية التجارية - الصناعية  أو الخاصة) في العام الدراسي المراد التقدم للامتحان فيه، وأن يقدم الطالب أصل الاستمارة الدالة على نجاح في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام السابق لتقديمه لتحسين المجموع.

ويشترط ألا تزيد سن الطالب على 18 عاما في أول أكتوبر من العام الدراسي المراد التقدم فيه لأداء الامتحان.

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