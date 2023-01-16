هل امتحانات الأوبن بوك تساعد على الغش؟.. خبير تعليم يجيب

قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي، استاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، إن تطبيق نظام الكتاب المفتوح يوفر فرصة للطلاب لاكتساب المعرفة أثناء عملية التحضير لجمع المواد التعليمية المناسبة بدلا من مجرد تذكرها أو إعادة كتابتها.

وأكد تامر شوقي أن هذا النظام يتبعه العديد من المدارس والجامعات في جميع الدول وليس بجديد، وتفعيله يتطلب عدة عوامل من أهمها تأهيل جميع الطلاب لهذا النظام، بالإضافة إلى شرح أهمية النظام الجديد في الامتحانات في شكل دورات.

وأضاف تامر شوقي، أن نظام الكتاب المفتوح يعزز مهارات استرجاع المعلومات للطلاب من خلال إيجاد طرق فعالة للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة من الكتب والمصادر المختلفة.

وأوضح الخبير التربوي، أن امتحانات الكتاب المفتوح تعد أحد أنماط الاختبارات التي تهدف إلى قياس مستوى استيعاب الطالب للمناهج الدراسية، ومدى قدرته على البحث عن المعلومة بسرعة وإيجادها.

وأشار تامر شوقي إلى أن اصطحاب الطالب للكتب والمراجع يبعث الطمأنينة وإن لم يستخدمها في الإجابة عن الأسئلة، فيساعد في التخفيف من القلق والتوتر في الامتحانات.

من جانبه انتفقد عبد الله محمود ولي أمر طالب المرحلة الجامعية، نظام تطبيق الكتاب المفتوح داخل اللجان الجامعات، لعدم تأهيل الطلاب عليه من المراحل الأساسية في التعليم .

وأضاف أن تطبيق نظام الكتاب المفتوح قد يكون وسيلة من وسائل الغش لدى الطلاب، لافتًا إلى أن الامتحان هو القياس للقدرات التحصيلية والعقلية للطالب دون الاعتماد على مصدر خارجي وبالتالي فان دخول الكتاب أو أي وسيلة في الامتحان سيؤدي إلى عدم تكافؤ الفرص بين الطلاب وغير مفيد لهم.

وتابع أن تنفيذ هذا النظام يحتاج إلى الإعداد له جيدا لعدة سنوات، حتى لا يكون فيه ظلم للطالب.