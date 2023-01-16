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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. كشوف توزيع الطلاب بلجان الامتحان بزراعة عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت كلية زراعة جامعة عين شمس كشوف توزيع الطلاب بلجان الامتحان يوم الإثنين 16 يناير 2023 يمكن للطلاب معرفة الكشوف من خلال هذا الرابط اضغط هنا .


قال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب إن امتحانات الفصل الدراسي الاول تسير بشكل طبيعي دون أي معوقات .

وأضاف الحريري خلال تصريحاته لـ صدى البلد أن الكلية  توفر كل ما يلزم لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات مع التشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبي لاستقبال أي حالات، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول.

ومع تواصل أعمال الامتحانات بالجامعات هناك محظورات يجب على الطلبة الابتعاد عنها أثناء تأدية الامتحان حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.


 

محظورات امتحان الجامعات

وأكد المجلس الأعلى في تنبيهاته ضرورة اتباع التعليمات الآتية:
1- عدم دخول لجنة الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من انطلاق الامتحان.
2- عدم دخول اللجنة الامتحانية دون كارنيه إثبات الشخصية.
3- عدم دخول اللجنة الامتحانية بالتليفون المحمول أو أي أجهزة اتصال أو سماعات البلوتوث.
4- عدم السماح للطالب بالتدخين داخل اللجان.
5- عدم دخول الكتب أو المذكرات أو أي أوراق.
7- عدم كتابة أي بيانات شخصية على ورقة الإجابة.
8- محظور التجاوز اللفظي والبدني على مراقبي اللجان.
9- محظور أي أعمال شغب في أثناء سير الامتحانات

 

وكان قد وقعت اليوم جامعة عين شمس و هيئة الطاقة الذرية  بروتوكولاً للتعاون العلمي والبحثي والأكاديمي والتطبيقي للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ووقع البروتوكول الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور عمرو الحاج  رئيس هيئة الطاقة الذرية .

ويشمل البروتوكول التعاون بين الهيئة والجامعة في مجالات عدة لتأهيل الخريجين وبناء الكوادر البشرية والتعاون في مجالات البحوث التطبيقية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. حيث يشمل مجال الجانب المعرفي التعريف بأنشطة الهيئة المختلفة ومنشأتها في مجالات المفاعلات النووية البحثية، البيئة، الزراعة، الصيدلة والصناعة وذلك عن طريق عمل زيارات لطلاب المراحل الجامعية المختلفة وطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس لهيئة الطاقة الذرية للتعرف على نظام عمل المفاعلات الذرية البحثية ومراكز الهيئة الأربعة بأنشاص ومدينة نصر وامكانياتها، كذلك التدريب الصيفي والمتخصص بمعامل الهيئة والاستفادة من المتميزين من الطلبة في الدراسات المتخصصة.

أما التعاون في المجال البحثي والأكاديمي فسيشمل تكوين شراكة بين جامعة عين شمس وهيئة الطاقة الذرية على مستوى برامج الجامعة للدراسات العليا مثل برنامج "الماجستير المهني" والذي يشرف عليه قسما الكيمياء والفيزياء بكلية العلوم على أن تكون شهادة البرنامج بمشاركة الجهتين، كما سيشمل التعاون اقتراح برامج جديدة للماجستير والدبلومات بمشاركة الطرفين في التخصصات الفريدة في مجالات العلوم الإشعاعية والنووية وتطبيقاتها المختلفة. هذا إلى جانب قيام خبراء الهيئة بمراجعة وتحديث المقررات الدراسية ذات الصلة واقتراح مقررات جديدة تتماشى مع سوق العمل فى هذا المجال خاصة فى ظل تنامى الاهتمام بالبرنامج النووي المصري، كما سيتم مشاركة خبراء الهيئة في تنفيذ ورش عمل لطلاب الدراسات العليا في مجال العلوم الإشعاعية والنووية.

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